Cronograma del Plus Unificado: comienza el pago de 110 mil pesos para estatales correntinos

El Gobierno de Corrientes anunció el inicio del calendario de pagos correspondiente del Plus Unificado de 110 mil pesos para los trabajadores activos y jubilados de la Administración Pública Provincial.

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El desembolso comenzará este miércoles 7 de octubre y se extenderá de manera escalonada hasta completar la totalidad de los documentos la próxima semana.

De acuerdo con el esquema oficial difundido, el operativo de pago se desarrollará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada agente:

Miércoles 7: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 8: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 9: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 13: DNI terminados en 6 y 7. (El lunes 12 no habrá actividad bancaria debido al feriado nacional).

Miércoles 14: DNI terminados en 8 y 9.

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Disponibilidad a través de los canales digitales

El Gobierno provincial destacó que el tramo correspondiente a los documentos finalizados en 6 y 7 —que se abonará el martes 13— estará acreditado y disponible desde el sábado 10 de octubre.

Los beneficiarios podrán acceder a los fondos a través de las plataformas de homebanking de las cuentas sueldo y mediante la red de cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes en todo el territorio provincial.