Tragedia en Corrientes: un menor de 13 años murió tras volcar en un cuatriciclo en una zona rural

Un trágico accidente enluta a la provincia de Corrientes tras confirmarse la muerte de un adolescente de 13 años tras protagonizar un siniestro vial a bordo de un cuatriciclo en un camino rural de la localidad de Monte Caseros. La víctima fue identificada como Felipe Carlino.

El Gobierno habilitó compras por fuera del régimen habitual y $1.500 millones por la emergencia climática

De acuerdo con la reconstrucción preliminar brindada por fuentes policiales, el hecho se registró durante la tarde del pasado domingo en las inmediaciones de un camino interno lateral de la Ruta provincial N° 47. Alrededor de las 18:00, el joven abordó un vehículo todo terreno marca Cforce 450L 4X4 para dar un recorrido por la zona y, al notar que transcurrían las horas sin su regreso, iniciaron una intensa búsqueda hasta dar con el cuerpo sin vida.

Investigación judicial y autopsia forense

Ante el trágico hallazgo, se dio inmediata intervención a la unidad fiscal en turno de la jurisdicción, la cual comisionó a personal de la comisaría local y peritos criminalísticos para realizar las diligencias de rigor en el lugar del hecho.

Cachanosky sobre la gestión de Milei: "Devaluaron bien a lo intervencionista y terminaron en el punto de partida"

Por orden de la Justicia, el cuerpo del menor fue trasladado hacia la morgue judicial con el fin de practicarle la correspondiente autopsia médico-legal, un procedimiento clave para determinar de manera fehaciente las causales mecánicas y orgánicas que provocaron el deceso en este sector rural del sur de Corrientes.

Profundo dolor en la comunidad educativa

La noticia causó conmoción en todo el ámbito educativo y social de la zona. Felipe cursaba el segundo año en la EFA Mocoví IS 23, un establecimiento de enseñanza agrotécnica situado en Colonia Las Flores, cuyos directivos, docentes y compañeros expresaron su profundo pesar ante la irreparable pérdida.

Un remolcador chocó contra el puente Chaco-Corrientes: detectaron daños y reclaman obras

"Su paso por nuestra escuela, sus momentos compartidos y su recuerdo quedarán siempre guardados en el corazón de quienes formamos parte de la EFA", manifestaron desde la institución a través de un comunicado de despedida, acompañando a los familiares y seres queridos en este difícil momento.