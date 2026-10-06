Buscan a un joven de 21 años en Chaco: no hay noticias de él desde hace más de tres meses

La Policía del Chaco busca a Elio Edgardo Zárate, de 21 años, cuyo último paradero conocido se remonta al 26 de junio, en la ciudad de Barranqueras. La denuncia fue presentada el viernes 2 de octubre por su madre, quien indicó que desconoce dónde se encuentra y que el joven no tiene teléfono celular ni redes sociales.

Según la información incorporada a la presentación en la Comisaría Tercera de Barranqueras, Elio fue visto entre las 19 y las 20 de aquella jornada en las inmediaciones de un polideportivo ubicado en avenida Castelli y Tatane. Vestía un short de jean negro y una campera azul tipo rompevientos.

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Tras la consulta de la dependencia policial, la Fiscalía N.º 2 ordenó activar el protocolo de búsqueda de personas y dar intervención a las unidades correspondientes para intentar localizarlo.

Las características que pueden ayudar a identificarlo

El joven es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,60 metros. Tiene tez blanca con pecas, ojos marrones y cabello corto. Una de sus señas particulares es un tatuaje con la palabra “JUANITA” en el antebrazo izquierdo. De acuerdo con la descripción aportada, no tiene piercings.

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La denuncia menciona a otro joven desaparecido

En su declaración, la madre de Elio contó que una mujer le había manifestado haberlo visto cerca del polideportivo junto a Ezequiel Sánchez, quien también fue denunciado como desaparecido. La persona que aportó ese relato es la madre de Sánchez.

Ese testimonio quedó asentado en la denuncia. Sin embargo, el parte policial no permite establecer una relación entre ambas desapariciones ni aporta precisiones sobre las circunstancias por las que se desconoce el paradero de los jóvenes.