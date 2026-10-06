El gobernador de Corrientes aclaró sus dichos sobre la reelección de Milei: "Me sacaron de contexto"

El gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, salió al cruce de las versiones periodísticas generadas en torno a una entrevista brindada durante su participación en la Argentina Week, desarrollada en París, y aclaró que sus expresiones sobre la reelección del presidente, Javier Milei, fueron sacadas de contexto.

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"Me sacaron de contexto la respuesta. La pregunta era si necesitábamos que Milei reelija, y yo les dije que Milei necesita ser reelegido. Nosotros necesitamos consolidar nuestro proyecto de Provincia", sostuvo el mandatario ante la prensa local para despejar dudas.

Asimismo, añadió: "Sí molesta cuando te corren las comas, cuando te sacan los títulos y te ponen fuera de contexto, no ponen la nota completa. Entonces, ahí se vuelve realmente complejo".

En la misma línea, llevó tranquilidad a la ciudadanía de Corrientes: "Yo puntualmente decirle a todos los correntinos que se queden tranquilos que yo soy el gobernador de Corrientes y defiendo los intereses de los correntinos por sobre todas las cosas y hago todo lo posible para que a la provincia le vaya lo mejor posible".

Por otra parte, destacó la importancia de la Convención Radical convocada para debatir ideas y actualizar la carta orgánica partidaria en el Club San Martín.

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Inversión millonaria y desarrollo de infraestructura

En su balance sobre las gestiones cumplidas en Europa, el titular del Ejecutivo provincial detalló el arribo de financiamiento internacional obtenido ante la Agencia Francesa de Desarrollo y firmas privadas, estructurado en dos créditos principales por aproximadamente 100 millones y 48 millones de dólares destinados a infraestructura estratégica.

Los fondos permitirán encarar la construcción de la línea de alta tensión que conectará las localidades de Saladas y San Miguel, además de impulsar la ejecución del nuevo puerto provincial proyectado en El Sombrero.

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"Con este financiamiento la provincia estaría en condiciones de decir que en los próximos meses se va a estar arrancando el puerto de Lavalle, vamos a estar haciendo el llamado a licitación internacional para la Ruta provincial 27, para la Ruta provincial 68, para la línea de alta tensión", enumeró Valdés, quien adelantó que delegados franceses e inversores visitarán el territorio en noviembre.

Agenda federal, ley de cabotaje y flota fluvial

En el plano económico y de inserción federal, el mandatario insistió en la necesidad de articular acciones con otros mandatarios provinciales para impulsar una ley de cabotaje que otorgue mayor competitividad. "Hoy tenemos que apuntarle a que nuestras provincias se inserten directamente al mundo sin tener que pasar por Buenos Aires", enfatizó en contraposición a las políticas centralistas.

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Finalmente, descartó la emisión monetaria como herramienta válida de reactivación y abogó por potenciar las exportaciones y la atracción de capitales. En este marco, confirmó que se estudia la creación de una flota fluvial propia mediante una alianza estratégica articulada entre el sector público, el sector privado y las universidades de la región.