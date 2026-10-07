Interurbanos: "acuerdo provisorio" por 45 días entre AOITA y FETAP

Los choferes de AOITA y los empresarios de FETAP alcanzaron un “acuerdo provisorio” por 45 días que destrabó el conflicto en el transporte interurbano.

“Esto fue gracias a la intervención del gobierno provincial, a quien le habíamos pedido en varias ocasiones justamente que interviniera porque con los empresarios ya no se podía hablar”, explicó el secretario gremial de AOITA, Claudio Luna.

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“Acuerdo provisorio”

“Después de ocho horas de discusiones, finalmente hemos logrado un acuerdo transitorio por 45 días. Es loable destacar que estos fondos tanto para el aumento al básico como para el bono que se va pagar el día 20 de octubre provienen del gobierno provincial”, agregó en declaraciones a Canal 10.

Además señaló que se trata de una “recomposición salarial, porque no le podemos llamar aumento de sueldo porque realmente la pérdida del poder adquisitivo es enorme”.

“Venimos con estos acuerdos transitorios ya hace bastante meses. Hoy nos da una previsibilidad por lo menos de 45 días, y también comunicarle a la sociedad que durante estos 45 días no va a haber asambleas ni medidas de fuerza”, enfatizó Luna.

“Hoy no están dadas las condiciones para hacer un acuerdo de largo plazo”, expresó el dirigente gremial.

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Comunicado de AOITA

El comunicado de AOITA destacó “la intervención del Gobierno de Córdoba” para destrabar el conflicto.



“Como consecuencia de este entendimiento, quedan sin efecto las medidas de fuerza previstas, y los servicios del transporte interurbano provincial y urbano del interior se prestarán con normalidad”.