Caen las perspectivas de crecimiento de la economía y el mercado descuenta una recesión técnica

La economía argentina enfrentaría un escenario de recesión técnica, es decir, dos trimestres con caída del PBI, de acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina.

En el último reporte el conjunto de analistas del REM estimó que el Producto ajustado por estacionalidad (s.e.) se habría contraído -1,0% en el tercer trimestre de 2026, lo cual representa -2,1 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del relevamiento anterior y aumentaría 1,8% en el cuatro trimestre (+0,5 p.p. en relación con el REM anterior).

Esta baja se sumaría a la del -0,6% registrada en el segundo trimestre, con lo cual se conformarían dos períodos consecutivos en negativo, definiendo lo que se conoce como recesión técnica.

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Para 2026, quienes participaron del REM esperan en promedio un nivel de PIB real 1,5% superior al promedio de 2025 (-0,6 p.p. respecto a la encuesta previa). Quienes conforman el Top 10 proyectaron un crecimiento de 1,2% para el año 2026 (-1,0 p.p. comparado con el REM anterior). Para el primer trimestre de 2027, la proyección de crecimiento del conjunto de analistas del REM fue de 0,7%.

El dato del Estimador de Actividad Económica del INDEC marcó -2,9% en julio con lo cual se necesitaría que agosto y septiembre sumen 6%. La consultora de Orlando Ferreres estima que en agosto la actividad habría crecido 1,7%

“Nuestro escenario base sigue anticipando una mejora gradual de la actividad económica, aunque la suba de agosto debe entenderse en relación a la baja del mes previo, y no como anticipo de subas semejantes hacia adelante”, señala el reporte.

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó pocos días atrás que la economía se encuentre en un escenario recesivo: "Ahora estamos creciendo a una tendencia-ciclo del 0,2 mensual, que es más bajo de lo que veníamos creciendo antes. Pero es diferente a decir que estamos en recesión, lejos de eso. Estamos creciendo menos que antes por los shocks internacionales y el tema político".

Recorte que viene del Banco Mundial

Por su parte, el Banco Mundial (BM) recortó su estimación de crecimiento para la economía Argentina. Según su último reporte, mostraría un incremento 2,1% del PBI en 2026 y 3% en 2027. En la proyección anterior, calculaba crecimientos de 3,6% y 3,7%, respectivamente.

El crecimiento económico de este año se ubicaría por debajo del 2,2% promedio calculado para la región.

El organismo advierte trayectorias divergentes entre los países y destaca casos de recuperación acelerada, situando a la Argentina en un lugar preponderante.

De acuerdo con el documento, el país atraviesa una dinámica que no exhibía desde hace casi 20 años: se proyecta que la economía argentina crecerá durante tres años consecutivos (entre 2025 y 2027). El Banco Mundial atribuye esta tendencia a los avances en la consolidación fiscal, las reformas tributarias en marcha y una mayor apertura comercial.

En esta misma línea de desempeño superior al promedio regional se ubican países como El Salvador, Paraguay, Panamá y República Dominicana, cuyas tasas de expansión oscilan entre el 3% y más del 4%, impulsadas por mejoras en la seguridad, estabilidad macroeconómica y atracción de inversión privada.

Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, enfatizó: "América Latina y el Caribe tiene el potencial de alcanzar un crecimiento más sólido y ambicioso. Los países que han mantenido marcos macroeconómicos sólidos, fortalecido sus instituciones y avanzado en reformas están demostrando que un mayor crecimiento es posible. La región cuenta con un enorme talento humano y abundantes recursos. La prioridad ahora es aprovechar estas fortalezas mediante políticas consistentes e inversiones que permitan aumentar la productividad, crear mejores empleos e incrementar los ingresos".

LM/MSS