El círculo rojo le marca la cancha a Caputo y pide cambios para la continuidad del modelo, aún sin Milei

“Tiene que haber una continuidad de las ideas”, definió el expresidente Mauricio Macri consultado por PERFIL sobre si es Javier Milei quien tiene que gobernar para que el modelo económico esté garantizado. Fue en la salida de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, apenas terminó la 21° edición de los Premios Fortuna donde la revista entregó reconocimientos a empresarios que, en general, prefieren que la estabilidad de las variables de sostenga, pero aseguran que es insuficiente sin medidas que busquen el crecimiento de los sectores más rezagados.

Una especie de “mileísmo sin Milei”, o con el actual presidente en la ecuación, pero con ajustes al programa que lleva adelante Luis Caputo. Ese mensaje fueron a captar tanto el exmandatario como la senadora Patricia Bullrich, presentes en el evento. “Falta muchísima más institucionalidad, muchísima infraestructura, porque si todos queremos hacer algo hay que llevar productos al puerto”, planteó el presidente de la Fundación FIFA quien mencionó empezar a construir “desde el equilibrio fiscal”.

La exministra de seguridad entregó el premio a la mejor automotriz a Toyota, y mencionó su ingreso al RIGI para la producción de una camioneta 100% eléctrica para ejemplificar la intención de que los beneficios impositivos no sean sólo “para las grandes empresas sino que también para todos aquellos que son parte del mundo industrial, comercial y la construcción en la Argentina y que toda la cadena de valor tenga ese mismo horizonte impositivo que hace competitiva la industria nacional”.

Premio Fortuna Trayectoria Empresarial: Alberto Grimoldi

Desde el público, empresarios de todos los sectores asentían con la cabeza. El exmandatario fue aplaudido cuando el presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, lo nombró en su discurso. “Una mención especial al Grupo de los Seis, que tiene una unidad inquebrantable. Estuvimos juntos en los malos momentos y como ahora, en los buenos, en defensa del empresariado argentino”, aseveró, visiblemente emocionado.

Optimismo macro frente a la crisis de ingresos

El dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, dio un breve mensaje de optimismo cuando subió al escenario a recibir el galardón a mejor empresa de Real Estate. El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, apuntó a que el sector energético siga contribuyendo a “estabilizar la macro” con los dólares que generan. El mensaje de Alberto Grimoldi, empresario del mundo del calzado, quien recibió una distinción a su trayectoria, apuntó a la crisis de ingresos.

"Grimoldi es una empresa que tiene 131 años. Es raro encontrar empresas tan viejas que hayan vivido una Argentina que a principios del siglo y hasta 1913 tenía el 6º o 7º ingreso por habitante del mundo" apuntó y agregó que, hasta 1960 Argentina tenía un ingreso por habitante mayor que Italia, y hasta el año del 80 tenía un ingreso por habitante mayor que España.

Luego, consideró: "Tuvimos una caída muy grande a lo largo de muchos años. Yo espero fervientemente que la apertura económica, y el saber adaptarse a esa apertura económica, que no es fácil para los que se criaron y se crearon durante el cierre de la economía de 70 años en Argentina, yo espero que lo sepamos transitar y seamos exitosos”.

La incógnita del "derrame" y el desafío de la sostenibilidad

Y es que el presunto “derrame” de la bonanza de los sectores estratégicos a los más ligados al mercado interno y los procesos industriales es la incógnita que empieza a pesar en el establishment. “Viene difícil, algunos meses de repunte. Pero difícil en sí. No tengo tan claro como va a ser esa transmisión, pero el camino es el correcto”, indicó en off the record un referente comercial a este medio. Otro empresario del mundo del consumo señaló que “el inicio de mes es muy fuerte y caen las ventas cuando termina, es una dinámica clásica pero que se intensificó en el último tiempo”, apuntó.

Premio Fortuna Empresario del año: Alfredo Coto

La premisa, según coincidieron los consultados, es que los límites que está mostrando el programa económico ponen a Milei hoy a la misma altura del período Macri, con un horizonte de incertidumbre en cuánto a la continuidad. “Yo me ilusioné con Alfonsín, con Menem, con Macri y ninguno tuvo la sostenibilidad que pueden hacer que haya un crecimiento en serio”, subrayó un industrial. Otra voz empresarial marcó: “Es lo que viene a plantear Patricia, Milei con algo de atención al resto de los sectores”.

"Para adelante": el mensaje de Coto

En esa misma sintonía, y apelando a la responsabilidad de sostener la actividad privada frente a este escenario de incertidumbre, se expresó el supermercadista Alfredo Coto. "Lo que quiero decir es siempre aquí para adelante”, aseguró y remarcó el peso que tiene su firma en el mercado interno: "Creo que una empresa como la nuestra con 23.000 personas no puede aflojar".

A su vez, Coto se dio un espacio para el humor al reflexionar sobre el recambio generacional de su imperio familiar, detallando que "están todos mis nietos que ya son grandes y les gusta lo que estamos haciendo". "Cuando le digo a mis hijos 'hijos míos, esto algún día será de ustedes' y abren los ojos así, creo que se asustan o quieren ir para adelante", bromeó frente a los presentes, para luego terminar: "Sigo ahí todavía después de los 80. Hay que pegar la vuelta, todavía no hemos pegado a la vuelta".