Alerta por tormentas severas en el clima en Ciudad de Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias este 7 de octubre

El paso de un potente sistema de bajas presiones afectará las condiciones meteorológicas este miércoles 7 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La jornada estará marcada por una alta inestabilidad, con desarrollo de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y un marcado descenso térmico respecto a días anteriores.

Las primeras horas de la mañana presentarán un ambiente templado e inseguro, con una temperatura inicial cercana a los 15°C y abundante nubosidad. La probabilidad de precipitaciones irá en rápido aumento hacia el mediodía, momento en que comenzarán a desatarse las primeras áreas de tormentas aisladas sobre el conurbano y la capital.

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Durante el transcurso de la mañana se registrarán los primeros chubascos dispersos, pero el periodo más complejo del temporal se concentrará entre la tarde y las primeras horas de la noche. El mapa de precipitaciones muestra un pico de intensidad a partir de las 12:00 y hasta las 18:00, franja en la que se prevén las mayores acumulaciones de agua en cortos períodos de tiempo.

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Alerta amarilla en la Ciudad de Buenos Aires: se esperan tormentas, granizo y ráfagas

La temperatura máxima alcanzará un techo moderado de apenas 17°C por la tarde, contenida por la cobertura nubosa y la llegada del viento desde el sector este y sureste. La humedad se mantendrá elevada por encima del 90%, generando un ambiente pesado previo a la consolidación del frente de tormentas.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a experimentar una paulatina mejora sobre el área urbana, disminuyendo la intensidad de los fenómenos pero manteniendo la probabilidad de lluvias residuales y lloviznas intermitentes hasta la medianoche. Los vientos soplarán del sector sureste, con velocidades constantes de entre 15 y 35 km/h y ráfagas de hasta 44 km/h en zonas costeras del Río de la Plata.

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En los municipios del conurbano bonaerense se espera un comportamiento similar, aunque sobre el norte y oeste del AMBA las precipitaciones podrían ser puntualmente más copiosas, registrándose mayores valores de agua caída.

Alerta naranja en Buenos Aires y cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y diversos sectores de la provincia de Buenos Aires, así como para Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

La advertencia del organismo oficial contempla tormentas localmente fuertes o severas, acompañadas por ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y valores acumulados de agua de entre 50 y 80 milímetros.

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Adicionalmente, se mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para la zona costera del del sureste bonaerense, donde la circulación del este provocará velocidades de hasta 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. En el noroeste del país, las provincias de Salta, Catamarca y La Rioja registran alertas por vientos intensos de cordillera con ráfagas superiores a los 100 km/h.

Tras la partida de este sistema frontal, el tiempo ofrecerá un panorama mucho más estable para el resto del tramo central de la semana. A partir del jueves 8 se aguarda un progresivo despejamiento de los cielos, con vientos que rotarán al sector sur trayendo aire más seco y fresco.

Para la antesala del fin de semana, el pronóstico extendido de Meteored y el SMN anticipa una tendencia favorable: las temperaturas se afianzarán en valores primaverales, con mañanas frescas de unos 12°C y tardes con registros en paulatino ascenso que se acercarán a los 20°C, configurando un escenario soleado y sin precipitaciones a la vista.