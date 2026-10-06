La Ciudad de Buenos Aires estará bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundida por la agencia Noticias Argentinas. El pronóstico anticipa fenómenos de variada intensidad que podrían estar acompañados por lluvias abundantes en poco tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

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Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual. La advertencia se inscribe en una jornada para la que se esperan lluvias a lo largo del día y temperaturas de entre 14 y 17 grados.

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Tormentas en la Ciudad de Buenos Aires: qué fenómenos se esperan

El aviso meteorológico contempla distintas manifestaciones asociadas a las tormentas. Además de las precipitaciones, el organismo señaló la posibilidad de granizo ocasional, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas intensas, sin precisar en el material difundido una velocidad estimada para el viento.

La abundante caída de agua en períodos breves es otro de los aspectos destacados del informe. El rango de 20 a 50 milímetros corresponde a la precipitación acumulada prevista y puede ser excedido en sectores puntuales, por lo que no representa un límite máximo para todos los lugares alcanzados por el aviso.

La franja señalada para la alerta es la tarde del miércoles. Sin embargo, el pronóstico general incluye lluvias durante toda la jornada: el período de la advertencia por tormentas y la previsión diaria de precipitaciones describen aspectos diferentes de las condiciones esperadas.

Qué significa una alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Dentro del Sistema de Alerta Temprana del SMN, este nivel lleva la indicación de mantenerse informado.

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Para seguir la evolución del episodio, la referencia es la información oficial del organismo. Consultar sus actualizaciones permite conocer si se modifica el período del aviso o las características de los fenómenos previstos.

Cómo estará el tiempo el miércoles 7 de octubre

El miércoles tendrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 17, con lluvias previstas durante toda la jornada. Dentro de ese escenario, la tarde será el período comprendido por la alerta amarilla por tormentas.

El pronóstico difundido no establece una hora exacta para el inicio de las tormentas ni detalla diferencias entre los barrios porteños. La información disponible sitúa el aviso en la Ciudad de Buenos Aires y concentra la advertencia en la franja vespertina.

El pronóstico para el jueves y el viernes en Buenos Aires

Para el jueves 8 de octubre se espera cielo nublado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17. El viento soplará desde el sudeste y luego cambiará al este.

El viernes 9 de octubre también tendrá cielo nublado y temperaturas de entre 12 y 17 grados. Para esa jornada se prevén vientos del este que rotarán hacia el sur, de acuerdo con el pronóstico difundido.