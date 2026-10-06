El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes 6 de octubre una jornada estable en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del área metropolitana, caracterizada por el cielo parcialmente nublado y temperaturas bien agradables.

Tras el amanecer, las condiciones climáticas acompañarán de manera favorable en todo el conurbano bonaerense, sin probabilidades de lluvias registradas en los sistemas oficiales de alerta.

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Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se ubicará en los 13°C, alcanzando un registro fresco pero templado en comparación con jornadas anteriores. La humedad relativa se mantendrá cercana a valores moderados.

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Jornada estable en la Ciudad de Buenos Aires caracterizada por el cielo parcialmente nublado y temperaturas bien agradables.

Con el correr de las horas, la presencia del sol alternando con nubosidad parcial permitirá que las marcas térmicas escalen de forma progresiva hasta alcanzar una máxima cercana a los 20°C a 21°C hacia la tarde.

El viento predominará del sector noreste rotando al este, rotación que aportará circulación de aire desde el estuario del Río de la Plata, registrando velocidades promedio de 10 a 25 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá progresivamente hasta situarse en el rango de los 16°C a 18°C, configurando un cierre de jornada fresco y sin variaciones significativas en la nubosidad.

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En los municipios del AMBA, la evolución del tiempo responderá a un comportamiento similar, observándose valores mínimos de 12°C en zonas suburbanas y máximas promedio de 20°C.

Alertas meteorológicas este 6 de octubre y pronóstico para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN no emitió alertas meteorológicas para la Ciudad de Buenos Aires ni para la provincia de Buenos Aires, donde predominarán condiciones de estabilidad generalizada.

A nivel nacional, no se prevén eventos severos inmediatos en la franja central, manteniendo valores de temperatura estables y un panorama seco en las provincias del centro del país.

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Para el día miércoles 7, el pronóstico extendido indica una cobertura nubosa en paulatino incremento, con marcas extremas que rondarán entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.

De cara a la segunda mitad de la semana, las proyecciones anticipan el afianzamiento de vientos del sector este, lo que mantendrá las temperaturas estables antes del fin de semana.

Para el sábado 10 y el domingo 11, el pronóstico inicial sugiere un comportamiento estable en las marcas térmicas, oscilando entre los 14°C y 19°C, sin alertas oficiales vigentes por el momento.