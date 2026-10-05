El Gobierno posterga la Mesa Política: Karina Milei y Santilli viajan a Salta en medio del posible desdoblamiento electoral

El Gobierno reprogramó la Mesa Política prevista para este martes y concentrará su agenda en Salta, donde Karina Milei y Diego Santilli participarán de una actividad junto al gobernador Gustavo Sáenz, en medio de las versiones sobre un posible desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto del calendario nacional.

La reunión de la Mesa Política fue postergada debido a la actividad oficial prevista en la provincia. Desde el Gobierno informaron que la nueva fecha será comunicada oportunamente, mientras la agenda de la secretaria General de la Presidencia y del jefe de Gabinete quedó concentrada en la visita a la localidad de la Puna.

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La actividad comenzará a las 9.20, con la llegada de la comitiva a la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Diez minutos después comenzará el acto de inauguración, que incluirá la firma de un memorándum de entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del proyecto, con el objetivo de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

La segunda parte del acto está prevista para las 10 y contempla la presentación del informe final de obra y la inauguración formal de la planta. Además de Karina Milei y Santilli, participarán el gobernador Sáenz, su par de Catamarca, Raúl Jalil, el embajador de Corea del Sur, Lee Chong Hwa, y el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa.

La visita adquiere una dimensión política adicional por el escenario electoral de Salta. En las últimas horas, el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Ignacio Jarsún, confirmó que la provincia tendrá en 2027 una elección separada de los comicios nacionales, aunque todavía no definió la fecha.

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Desde el entorno de Sáenz se mencionan como posibles domingos de mayo el 16 o el 23, aunque por ahora no existe una convocatoria formal. Jarsún justificó la decisión al señalar que los salteños deben elegir a sus autoridades sin quedar condicionados por la disputa presidencial y recordó que la provincia ya utilizó este esquema en 2023 y 2025.

El desdoblamiento también tiene una lectura nacional por el vínculo político entre Sáenz y la Casa Rosada. El gobernador salteño mantiene diálogo con el Gobierno de Javier Milei y en estos días compartió agenda con el Presidente durante la Argentina Week en París, donde incluso le obsequió un libro de su autoría.

En ese contexto, la presencia de Karina Milei y Santilli en Salta se produce mientras la provincia avanza hacia un calendario electoral propio y el oficialismo nacional comienza a ordenar su agenda política después de las elecciones nacionales. La nueva fecha de la Mesa Política todavía no fue informada.