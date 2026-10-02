La rosca por el control de la provincia de Buenos Aires en 2027 acaba de sumar una definición de peso pesado. Sebastián Pareja, “el amo y señor de la lapicera” de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, decidió archivar su propio traje de candidato para darle el visto bueno definitivo a Diego Santilli. El anuncio no fue a través de un frío comunicado oficial, sino durante una charla en el streaming Se Viene, donde el titular del partido libertario local blanqueó sin vueltas que el plan de la Casa Rosada es que el actual jefe de Gabinete sea la cara en la boleta para ir por la Gobernación.

La jugada dejó varias frases que confirman lo que baja directamente desde Casa Rosada. “El Presidente Milei ha sido claro respecto del candidato y ahí yo acompaño muy sanamente”, soltó Pareja. Aunque se atajó diciendo que el panorama puede cambiar porque "todavía no se definieron las candidaturas", liquidó el misterio al admitir que, puertas adentro, el nombre elegido es el de Santilli. Fiel a su estilo de armador, remató con un dardo para la vieja guardia: "Hay mucha gente en la política que no se da cuenta cuándo hay que dar el paso al costado y dejar".

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El pacto silencioso ya había sido anticipado por el portal La Pluma, que reveló la fórmula que encontraron en la cúpula libertaria para calmar los egos tras el desembarco del "Colo" en la Jefatura de Gabinete. El trato es simple y de pura conveniencia electoral: Santilli se lleva los flashes de la candidatura para cumplir el sueño presidencial de pintar la Provincia de violeta, mientras Pareja se queda con el premio mayor subterráneo: el control absoluto del armado y el diseño de las listas legislativas.

Sin embargo, la fusión entre el mundo libertario y el universo exCambiemos no es precisamente un camino de rosas. Mientras Pareja retiene el control formal y legal del partido bonaerense, Santilli aprovecha su flamante poder de fuego en la Jefatura de Gabinete para meter referentes del PRO en distintas áreas clave de la gestión nacional. Ese tira y afloja de cargos ya empezó a generar fuertes tensiones internas con los militantes antiguos, que ven cómo los recién llegados ganan terreno.

El daño de esta reconfiguración de fuerzas ya empezó a cobrarse víctimas en el territorio. Un síntoma claro fue el portazo que pegó el diputado provincial Gastón Abonjo. El legislador, que supo ser el coordinador libertario en Mar del Plata hasta julio pasado, armó las valijas, abandonó el bloque oficialista y se refugió en "Derecha Popular", el espacio político que comanda Joaquín de la Torre.

Santilli-Pareja, la dupla de Karina para Provincia

Demostración de fuerza en la Costa y un freno a los intendentes

Para tapar el ruido de esa fuga territorial, Pareja hizo las valijas y montó una demostración de fuerza en Mar del Plata. Logró sentar en una misma mesa a los referentes de los 27 distritos que arman el rompecabezas de la Quinta Sección Electoral. El mensaje de la cumbre fue cortito y al pie: hay que cerrar filas, consolidar los equipos locales y unificar la agenda para que el proyecto 2027 llegue sin grietas.

El posteo de Pareja en X

Las palmadas en la espalda siguieron un rato más tarde por la red social X. Ahí, el armador pasó lista y dejó en claro quiénes son los nombres que sostienen la estructura en la Costa. Le tiró flores al trabajo territorial del diputado nacional Alejandro Carrancio, al concejal Emiliano Recalt y a Mariano Valiante. La foto virtual se completó con un guiño para los legisladores provinciales Gonzalo Cabezas, Cecilia Martínez y Sofía Pomponio.

Pero la escapada marplatense no fue solo para agrupar a los propios, sino también para mandarle un aviso a los ajenos. Pareja aprovechó el micrófono para cortarle el rostro a la movida de varios intendentes bonaerenses que buscan atajos legales para intentar un nuevo mandato. “La Libertad Avanza no especula con estas cosas”, soltó sin vueltas, dejando el aviso de que el oficialismo solo se va a sentar a negociar con los que acepten que la época de las reelecciones eternas se terminó.

TC/MSS