Luna llena de octubre de 2026: cuándo será y cuáles son las fechas de las otras fases

La luna llena de octubre de 2026 ocurrirá el lunes 26, alrededor de la 1:11 de la madrugada, hora argentina. Será el último de los cuatro hitos principales del calendario lunar del mes, después del cuarto menguante del día 3, la luna nueva del 10 y el cuarto creciente del 18. Estas fechas permiten anticipar cómo cambiará la apariencia del satélite y organizar su observación.

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Octubre no tendrá eclipses solares ni lunares, según el calendario de la NASA. Por lo tanto, el plenilunio del 26 se producirá sin que la sombra terrestre cubra la superficie de la Luna, como sucede durante un eclipse lunar.

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Cuándo será la luna llena de octubre y en qué noche observarla

Para quienes quieran seguir el próximo plenilunio, la fecha para tener presente es la noche del domingo 25 al lunes 26 de octubre. El momento de la fase llena llegará poco después de la una de la madrugada en Argentina, de acuerdo con el calendario de Time and Date para Buenos Aires.

Ese horario identifica un instante astronómico y no el comienzo de un espectáculo que dure apenas unos minutos. La Luna también presenta un aspecto prácticamente circular en las noches próximas al plenilunio. Según explica la NASA, durante esta fase suele salir cerca de la puesta del Sol y ocultarse alrededor del amanecer.

Los cálculos pueden diferir ligeramente en el minuto publicado. El Observatorio Naval de Estados Unidos sitúa la fase llena a las 04:12 del tiempo universal, equivalentes a la 1:12 en Argentina. Ambas referencias ubican el fenómeno en la misma madrugada, con una diferencia de apenas un minuto.

Calendario lunar de octubre de 2026: fechas y horarios en Argentina

El primer hito del mes fue el cuarto menguante del sábado 3 de octubre, a las 10:25. Luego llegará la luna nueva del sábado 10, a las 12:50, seguida por el cuarto creciente del domingo 18, a las 13:12. La secuencia culminará con la luna llena del lunes 26, aproximadamente a la 1:11. Todos estos horarios corresponden a Argentina, en el huso UTC−3.

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Las cuatro fechas señalan momentos específicos dentro de una transformación continua. En los cuartos se aprecia aproximadamente la mitad del disco iluminado; durante la luna nueva, la cara orientada hacia la Tierra queda prácticamente sin iluminación solar directa. Después comienza a aumentar la superficie brillante que puede verse desde nuestro planeta.

Por qué cambia la apariencia de la Luna

La Luna no genera la luz con la que se la observa desde la Tierra: refleja la del Sol. Las fases dependen de la posición relativa del satélite, nuestro planeta y la estrella, que determina qué proporción de la superficie iluminada queda a la vista.

La NASA distingue ocho fases: luna nueva, creciente, cuarto creciente, gibosa creciente, luna llena, gibosa menguante, cuarto menguante y menguante. El recorrido completo se repite aproximadamente cada 29 días y medio. Los calendarios suelen destacar solo cuatro de esos momentos para facilitar su seguimiento.

Por qué no habrá un eclipse durante el plenilunio

Una luna llena no implica necesariamente un eclipse. Para que este último ocurra, el satélite debe atravesar la sombra de la Tierra, lo que requiere una alineación suficientemente precisa entre los tres cuerpos.

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La órbita lunar está inclinada unos cinco grados respecto del plano de la órbita terrestre alrededor del Sol. Esa diferencia hace que, en la mayoría de los meses, la Luna pase por encima o por debajo de la sombra de nuestro planeta.

El calendario de la NASA registra un eclipse lunar parcial el 28 de agosto de 2026 y el siguiente eclipse lunar, de tipo penumbral, el 20 de febrero de 2027. No figura ninguno en octubre de 2026.

Cómo continuará el ciclo lunar después del 26 de octubre

Tras la luna llena, el satélite entrará en la fase gibosa menguante: la porción iluminada visible comenzará a reducirse hasta alcanzar nuevamente el cuarto menguante. Esta secuencia forma parte del ciclo habitual de fases.

El siguiente cuarto menguante ocurrirá el domingo 1 de noviembre, a las 17:28, hora argentina. Así, octubre terminará con la Luna todavía en proceso de perder iluminación aparente, antes de que el calendario del mes siguiente marque otro de sus hitos principales.