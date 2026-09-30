La nave 'Starliner' de la NASA volverá a operar entre diciembre y enero del 2027 tras la fallida misión de prueba

La nave ‘Starliner’ de la NASA volverá a operar en el marco de la misión no tripulada Starliner-1 y trasladará únicamente carga hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), como nueva “prueba de fuego” para revalidar todos sus sistemas de propulsión. La ventana de lanzamiento se fijó entre diciembre del corriente año y enero de 2027, según el cronograma establecido oficialmente.

A través de una conferencia de prensa conjunta brindada recientemente por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio con autoridades de la firma aeroespacial Boeing, la gerenta del Programa de la Estación Espacial Internacional en la NASA, Dana Weigel, precisó: “Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de las tripulaciones y de la Estación Espacial Internacional. El objetivo de la misión Starliner-1 entre diciembre y enero de 2027 es evaluar en condiciones reales los ajustes térmicos y las modificaciones realizadas en el sistema de propulsión”.

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Por su parte, El administrador de la NASA, Jared Issacman subrayó: “Hemos trabajado estrechamente con Boeing para abordar los problemas detectados en vuelos anteriores de la Starliner, y tenemos la intención de que este vehículo regrese a los vuelos para apoyar la Estación Espacial Internacional y futuros destinos comerciales”.



Cápsula espacial Starliner de la NASA

El plan integral presentado por la agencia espacial estadounidense contempla un paquete de modificaciones estructurales de la cápsula y sus componentes auxiliares para corregir las fallas detectadas de forma definitiva.

Modificaciones técnicas y el camino hacia vuelos tripulados de la nave ‘Starliner’ de la NASA en 2028

-Reconstrucción del sistema de propulsión: Se rediseñaron las válvulas y los sistemas térmicos para evitar el sobrecalentamiento que afectó el control de actitud de la nave durante su acercamiento a la EEI.



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- Vuelo de prueba con carga: La misión Starliner-1 de finales de este año o inicios de 2027 servirá como vuelo de verificación técnica en el que se transportarán insumos a la estación espacial sin poner en riesgo vidas humanas.

- Certificación del nuevo cohete: Las futuras misiones realizarán la transición hacia el cohete Vulcan Centaur de United Launch Alliance (ULA), que reemplazará progresivamente al Atlas V en la fase final de vuelos de la cápsula.

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Nave espacial Starliner

La agencia espacial estadounidense proyecta el regreso formal de las misiones tripuladas con la cápsula espacial con la misión Starliner-2, estimada para el 2028 y cuya ejecución dependerá de los resultados que arroje la prueba de carga Starliner-1.

Con estas medidas, la NASA reafirma su meta de asegurar una alternativa confiable junto a la nave Crew Dragon de SpaceX, garantizando la operatividad continua y el recambio de personal en la Estación Espacial Internacional y en futuras plataformas orbitales comerciales.

LT