Ex astronauta de la NASA, Barry Wilmore expresó: “Temí no poder regresar a la Tierra” tras la falla grave de la nave ‘Starliner’

El veterano ex astronauta de la NASA, Barry Butch Wilmore reveló el escenario de incertidumbre absoluta vivida a bordo de la cápsula espacial ‘Starliner’ durante el vuelo de prueba hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). Tras la acumulación de contratiempos en el sistema propulsión, el tripulante norteamericano reconoció: “Temí no poder regresar a la Tierra” al evidenciar el riesgo de quedar a la deriva en el espacio.

El desarrollo de la misión Prueba de vuelo de la tripulación se vio comprometida por incidentes técnicos detectados tanto en la fase previa como durante la maniobra de acoplamiento espacial: fugas de helio en el sistema de propulsión, fallo masivo en los propulsores RCS, desconexión del piloto automático y control manual de emergencia e incompatibilidad de márgenes de seguridad para el reingreso al planeta.

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Durante el vuelo de prueba tripulado con destino a la Estación Espacial Internacional, una serie de daños críticos convirtieron una misión planificada de ocho días, en una prolongada odisea en la órbita terrestre. El experimentado cosmonauta reconoció la tensión psicológica del evento.

Butch Wilmore y Suni Williams

La nave Starliner de la NASA regresó a la Tierra de forma autónoma en septiembre de 2024, sin tripulación,Barry Wilmore y Suni Williams fueron traídos de vuelta a casa sanos y salvos por la misión Crew-9 de SpaceX en marzo de 2025.

La NASA había sostenido que la Boeing Starliner era capaz de traerlos de vuelta a la Tierra tras su avería. Sin embargo, Wilmore admitió que sabía que no era posible incluso antes de que él y Suni Williams se acoplaran a la EEI.

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Butch Wilmore: “El miedo no es tu aliado en esos escenarios, es tu enemigo”

El ex integrante de la NASA, Butch Wilmore, expresó que “el miedo no es tu aliado en esos escenarios, es tu enemigo. Tienes que dejar los pensamientos sobre tu familia al margen de los controles”.

Explicó que tuvo que compartimentar ese miedo para evitar que interfiriera con su capacidad para cumplir con sus responsabilidades.

Butch Wilmore

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Wilmore precisó que cuatro de los ocho propulsores que impulsaban a Starliner hacia adelante habían fallado, dejándolo incapaz de controlar por completo los movimientos de la cápsula.

La cápsula aterrizó en Nuevo México sin ocupantes, mientras que Butch Wilmore y su compañera de tripulación, Suni Williams, permanecieron en la Estación Espacial Internacional hasta su retorno seguro a la Tierra en una cápsula Crew Dragon de SpaceX.