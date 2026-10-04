El tiempo en el AMBA: vuelven las tormentas y la inestabilidad esta semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar una semana caracterizada por un incremento constante de la humedad, cielo predominantemente cubierto y el regreso paulatino de la inestabilidad, según advirtieron las últimas proyecciones meteorológicas.

El fin de semana cerró con un panorama sumamente favorable para las actividades al aire libre en la región. Luego de las precipitaciones registradas durante el sábado, que alcanzaron acumulados cercanos a los 20 milímetros, el domingo presentó una marcada recuperación atmosférica.

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Durante la mañana dominical, los valores térmicos mínimos rondaron los 10 °C, pero la presencia del sol impulsó un ascenso pronunciado que alcanzó un ritmo de incremento de entre 3 y 4 grados por hora, configurando un escenario de rápido calentamiento.

Las condiciones agradables del domingo se sustentaron por la incidencia del viento moderado procedente del sector oeste y noroeste. Esta circulación favoreció el ingreso de aire templado y permitió alcanzar una marca máxima superior a los 23 °C.

Hacia las horas nocturnas, el descenso térmico se mantuvo atenuado y sin sobresaltos, fijando los registros en torno a los 17 °C. De acuerdo con la información divulgada por el portal especializado Meteored Argentina, dicho escenario representó la antesala de un patrón climático mucho más dinámico.

Las tormentas afectarán al AMBA a partir del miércoles

El lunes 5 inaugurará la semana laboral sin requerir el uso de paraguas, aunque presentará un cielo predominantemente nublado en diversos tramos de la jornada. Un flujo constante de viento del norte impulsará el ingreso de vapor de agua desde las latitudes superiores.

Esta circulación cálida y húmeda propiciará un ambiente templado pero opaco, con marcas que oscilarán en una franja proyectada entre los 14 °C de mínima y los 24 °C de máxima.

Las tormentas afectarán al AMBA a partir del miércoles

El día martes comenzará a configurarse de forma paulatina el cambio en las condiciones atmosféricas. Si bien se prevé nubosidad de carácter variable con lapsos soleados al inicio del día, la cobertura nubosa se incrementará de manera notoria hacia la tarde.

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Asimismo, la rotación de la circulación hacia el sector este y noreste generará brisas provenientes del Río de la Plata. Esta dinámica aportará una mayor carga de humedad ambiental, manteniendo las marcas térmicas entre los 12 °C y los 23 °C.

A partir del miércoles se espera la fase más inestable sobre la región metropolitana y zonas aledañas. La interacción entre reiteradas perturbaciones en altura y un intenso centro de alta presión sobre el océano Atlántico incrementará la probabilidad de precipitaciones y tormentas.

Pese a que el miércoles se perfila como la jornada más compleja del período, los especialistas del portal meteorológico remarcaron que no se anticipan, por el momento, volúmenes de agua acumulada que resulten significativos para el área urbana.