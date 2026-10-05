La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense comienzan la semana del 5 de octubre con una jornada caracterizada por la mejora en las condiciones meteorológicas y el paulatino ascenso de las marcas térmicas.

De acuerdo con las proyecciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los registros de Meteored, las probabilidades de precipitaciones quedan descartadas para el curso de todo este lunes en el área metropolitana.

El tiempo en el AMBA: vuelven las tormentas y la inestabilidad esta semana

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Este cambio de escenario responde a la consolidación de un sistema de alta presión que permite un ambiente predominantemente estable y mayor presencia de sol a lo largo del día. El viento circulará leve a moderado con predominio del sector noreste, soplando a velocidades estimadas entre 7 y 22 km/h, lo que facilitará el ingreso de aire más templado.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para este lunes, el termómetro marca una temperatura mínima de 14°C durante las primeras horas de la mañana, en tanto que por la tarde la máxima alcanzará los 22°C.

La persistencia de los vientos del noreste favorecerán un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre

Durante la mañana se espera un cielo con nubosidad variable en CABA y los municipios del AMBA, con niveles de humedad moderados que mantendrán las primeras horas frescas pero agradables.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, el impacto de la radiación solar y la persistencia de los vientos del noreste favorecerán un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

Hacia la noche, las temperaturas experimentarán un paulatino descenso hasta ubicarse en torno a los 16°C, manteniendo la estabilidad atmosférica sin riesgo de lluvias ni ráfagas intensas.

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No se registran diferencias térmicas significativas entre las zonas del Gran Buenos Aires y el territorio porteño, compartiendo un comportamiento meteorológico uniforme durante toda la jornada.

Alertas meteorológicas este 5 de octubre y el pronóstico para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad de Buenos Aires ni para el AMBA.

En el ámbito nacional, la situación se mantiene mayoritariamente tranquila en las provincias del centro del país, mientras se monitorean leves núcleos de inestabilidad acotados al extremo norte del territorio argentino.

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El pronóstico extendido indica que las condiciones de estabilidad se mantendrán durante los próximos días en la región capitalina. Para el martes 6 de octubre, el SMN anticipa otra jornada sin precipitaciones, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C, acompañada por vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h.

El miércoles 7 de octubre, en tanto, se prevé un leve incremento en la cobertura nubosa, con marcas térmicas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 19°C de máxima, consolidando un panorama de primavera templado y sin alertas.