El SMN declaró alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: qué provincias están bajo aviso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró alerta amarilla para este miércoles 7 de octubre ante la llegada de un amplio frente de inestabilidad. La advertencia abarca tormentas de variada intensidad, lluvias persistentes, ráfagas intensas y probable caída de granizo en un extenso corredor del territorio nacional.

La advertencia alcanza a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Tucumán y Jujuy. La medida también se extiende a sectores de Chaco, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. En paralelo, en el centro-norte de la provincia de San Luis rige un aviso de nivel naranja debido a la posibilidad de fenómenos localmente más severos.

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En la provincia de Buenos Aires, el sistema de alertas abarca el centro, el norte provincial y el Gran Buenos Aires. Según la información publicada por La Noticia 1, el fenómeno meteorológico se desarrollará desde la mañana hasta la noche del miércoles.

Los valores de agua acumulada proyectados para la geografía bonaerense se ubicarán entre los 20 y 50 milímetros, con picos superiores en los núcleos más desfavorables.

La franja marítima bonaerense enfrentará complicaciones adicionales asociadas al flujo de viento. La costa atlántica permanece bajo alerta amarilla por vientos intensos del sector este desde el miércoles hasta el jueves 8 de octubre. Los reportes prevén velocidades constantes de entre 40 y 50 kilómetros por hora, acompañadas por ráfagas de hasta 70 km/h.

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Las autoridades de emergencia brindaron sugerencias de precaución. Los encargados de la seguridad humanitaria sugirieron alejarse de postes de luz, árboles y cables de electricidad que puedan resultar dañados por el viento.

A los conductores que deban circular durante el temporal, se les pidió reducir la velocidad, conservar mayor distancia entre vehículos y mantener permanentemente encendidas las luces bajas para minimizar riesgos de accidentes en rutas y accesos urbanos.

El monitoreo constante de los colectores de drenaje continuará en los centros urbanos más expuestos. Las distintas áreas operativas mantendrán cuadrillas en guardia activa para intervenir ante eventuales caídas de ramas o anegamientos temporales provocados por la abundante caída de agua en cortos períodos.