“Messi es imposible”: el homenaje de Milei al capitán y la curiosa jugada del Gobierno para comparar sus liderazgos

La política no iba a dejar pasar de largo la última función de Lionel Messi. Con la cuenta regresiva en marcha para el choque definitivo de la Selección frente a Benín en el estadio de River Plate, Javier Milei decidió anticiparse a los homenajes y marcar la cancha desde temprano. Lejos de los clásicos comunicados protocolares, el Presidente usó la red social X y publicó un mensaje cargado de épica, donde mezcló la magia de los botines del ídolo con su propia filosofía de vida.

El núcleo de la dedicatoria se apoyó en una profunda admiración por la perseverancia del rosarino. "Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible", tipeó el jefe de Estado en su cuenta personal. El texto se coronó con una afirmación rotunda (“Messi es imposible...!!!”) y el clásico grito de guerra libertario adaptado a las tribunas: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!".

El posteo de Milei en X

Para darle mayor peso a sus palabras, el mandatario acompañó el posteo con una pieza audiovisual que funciona como un espejo donde refleja sus propias batallas. Utilizando recortes de entrevistas viejas, Milei repasó la resiliencia del Diez durante los años más oscuros con la Albiceleste, focalizando en el frustrante lustro que fue de 2014 a 2019. Mientras la pantalla mostraba la evolución del astro desde las canchas de tierra de Newell's hasta la gloria máxima en Qatar 2022, el audio resaltaba la capacidad de reponerse frente a la adversidad.

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"Al día siguiente en que vos ganaste y te la creíste, te llenan la canasta", se lo escucha predicar a Milei en el video, en un claro tono autorreferencial sobre la supervivencia frente a las críticas. En esa misma línea argumental, el libertario define allí su visión del éxito: "La vida no es no tener fracasos. La vida es seguir a pesar de que tenés fracasos, es levantarte y seguir. ¿Te sale mal? Y bueno, probarás de otra manera".

El concepto de la "imposibilidad" de Messi ya es una marca registrada en el vocabulario presidencial. Según explica el propio mandatario en los archivos rescatados, el rótulo nace de un artículo periodístico que demostraba que el capitán era el mejor en absolutamente todas las facetas del juego. Esta devoción no es nueva: cuando el crack amagó con el retiro definitivo a fines de agosto, Milei le agradeció llamándolo "hombre imposible", y tras una racha goleadora brutal en la MLS durante julio, confesó públicamente que le costaba creer "que sea humano".

Las palabras de Lionel Messi antes de su despedida con la Selección Argentina

El espejo global y la jugada del vocero

Durante su habitual ronda de prensa, el vocero Adrián Ravier también se subió a la ola de homenajes que inundan el país, aunque aprovechó la volada para colar un mensaje netamente político. Ocurrió cuando los periodistas acreditados le consultaron sobre la histórica humildad del futbolista y las buenas maneras que mantuvo fuera de la cancha a lo largo de más de dos décadas de exposición brutal.

El portavoz no ahorró elogios para el inminente ex jugador. "No solo fue un líder dentro de la cancha, sino que también fue una persona muy humilde que admiramos fuera, y en esto también hay que insistir: es un ejemplo para todos nosotros", arrancó el funcionario desde su atril. Hasta ahí, una declaración que podría haber firmado cualquier hincha que se prepara para ir esta noche al Monumental.

Sin embargo, Ravier cruzó la frontera del fútbol para meterse de lleno en la arena partidaria. Sin ponerse colorado, el vocero trazó un paralelismo directo entre la figura del Diez y la de su propio jefe político, asegurando que Milei también es un ejemplo "por el liderazgo que está mostrando a nivel global". Un intento de Casa Rosada de subir al Presidente, al menos frente a los micrófonos, al mismo pedestal de influencia mundial que hoy ocupa el capitán campeón del mundo.

TC/MSS