Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA

Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino en Ezeiza, en el marco de su último partido con la Selección este martes por la noche ante Benín.

Emocionado por el reconocimiento, Messi agradeció a las autoridades: “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”. En la entrega estuvieron presentes el presidente de AFA Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, compañeros del equipo como Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso y Nicolás Otamendi y distintos representantes de los claustros del Consejo Superior de la Universidad.

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Messi dejó ver la emoción por despedirse de la Selección: “Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, comentó.

"Messi logró trascender el ámbito deportivo", recalcó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi

Por su parte, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, explicó: “Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces. Probablemente por eso en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera”.

“A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional”, cerró el directivo de la universidad.

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Para el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, el reconocimiento a Lionel “representa el esfuerzo, la excelencia y la superación. La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, exclamó.

Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso y Nicolás Otamendi acompañaron a Messi en su homenaje

Que otras joyas del deporte recibieron un doctorado Honoris Causa

Lionel Messi recibió la distinción de la UBA que también fue entregada a Carlos Alberto “Indio” Solari, Charly García y Alejandro Dolina, entre otros. Pero hay otras figuras del deporte mundial que también cuentan con un reconocimiento similar.

Shaquille O´Neal, figura del basket, por su aprendizaje organizacional y liderazgo, recibió un doctorado de la Universidad de Barry. Rafael Nadal, gloria del tenis, por su recorrido deportivo y sus valores personales fue doctorado por la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Salamanca. Roger Federer, para algunos el mayor ícono del tenis, gracias a la labor realizada a través de su fundación en la que da apoyo a niños y niñas para acceder a alimentos, viviendas y otros servicios básicos recibió un Honoris Causa por la Universidad de Dartmouth.