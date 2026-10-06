Luis Caputo confirmó la remodelación de rutas nacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el inicio de las obras para la remodelación y mantenimiento de las rutas nacionales en el marco del programa de privatización vial denominado Red Federal de Concesiones (RFC). Tras completar la firma y traspaso de la Etapa III, el sector privado comenzará a partir de mañana las tareas de infraestructura sobre este nuevo tramo, que abarca más de 3.900 kilómetros y confirmó que "Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina".

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El anuncio del Gobierno nacional destacó que la Etapa III atraviesa 11 provincias (Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco). Con este avance, la iniciativa suma un total de más de 9.000 kilómetros concesionados en tres etapas estratégicas para conectar centros productivos, puertos y pasos fronterizos.

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En cuanto a la distribución del plan, la Etapa I abarca el Tramo Oriental y el puente Rosario–Victoria; la Etapa II contempla los tramos Pampa y Sur–Atlántico (incluyendo las autopistas Riccheri, Ezeiza–Cañuelas y la Ruta 3); mientras que la Etapa III se divide en ocho tramos clave que cubren corredores en las regiones Centro, Mesopotamia, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco–Santa Fe y Cuyo.

Tramo Centro — 682 km: RN 9, 19 y 34 | Santa Fe y Córdoba

Tramo Centro Norte — 536 km: RN 34 | Santa Fe y Santiago del Estero

Tramo Noroeste — 597 km: RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 | Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy

Tramo Litoral — 547 km: RN 12 y 16 | Corrientes y Chaco

Tramo Noreste — 456 km: RN 12 y 105 | Corrientes y Misiones

Tramo Chaco–Santa Fe — 497 km: RN 11 | Santa Fe y Chaco

Tramo Mesopotámico — 276 km: RN 12 y 18 | Entre Ríos

Tramo Cuyo — 329 km: RN 7 | Mendoza

En el cierre de su publicación, el ministro de La Libertad Avanza, destaca la importancia de esta etapa: "Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece".

La revisión del detenimiento de la obra pública por parte del estado

El recorte comenzó de manera inmediata con la llegada del nuevo Gobierno. La confirmación formal se dio durante los anuncios económicos del ministro de Economía, Luis Caputo, el 12 de diciembre de 2023, cuando se dispuso la suspensión del inicio de licitaciones de nuevas obras públicas y la cancelación de aquellas licitadas cuyo desarrollo no hubiera comenzado, en busca de llevar adelante la política de Déficit cero.

El triste y rudimentario sentido común detrás del déficit cero

Hacia febrero de 2024, los datos oficiales del Banco de Proyectos de Inversión Pública reflejaron la parálisis efectiva: la cantidad de proyectos con fondos nacionales en ejecución cayó un 87% (de más de 2.400 obras a apenas 300), lo que llevó a la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) a declararse en “estado de emergencia”.

En reiteradas entrevistas, el presidente Javier Milei, justificó la suspensión al calificar la obra pública administrada por el Estado como “un mecanismo furioso de robo y corrupción". Sostuvo que el financiamiento y la ejecución deben quedar en manos del sector privado mediante concesiones o el “modelo chileno” de iniciativa privada.