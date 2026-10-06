Elecciones en el Consejo de la Magistratura: 185 mil abogados eligen a sus representantes

En dos semanas, unos 185 mil abogados están habilitados para elegir a sus cuatro representantes en la Magistratura. Podrán elegir entre cuatro listas: Unidad en Defensa de la Abogacía, que lleva como candidato a Alberto Biglieri pero tiene como referente a Ricardo Gil Lavedra; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que lleva como candidata a Itatí Demarchi; Abogacía Federal, que encabeza el platense Fernando Levene y Abogados por la Libertad, la lista cercana al Gobierno que lidera el abogado Luis Alberto Palomino, presidente del bloque de concejales del partido de Javier Milei en Vicente López. Es la primera vez que La Libertad Avanza impulsa un candidato propio para el Consejo.

Hasta el 18 de noviembre tienen mandato por el estamento de los abogados Jimena de la Torre, que antes fue funcionaria del Pro; Alberto Maques, César Grau y Fernanda Vázquez.

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La lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional aspira a colocar a dos consejeros-abogados: Alberto Biglieri, docente de la Universidad de Lomas de Zamora y designado interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a nivel nacional y Claudia Sarmiento, del Colegio de Abogados de San Juan.

Las listas peronistas

El peronismo presenta candidatos en dos listas: Abogacía Unida y Dignidad Profesional, por un lado, y Abogacía Federal por el otro.

La primera lleva como candidata a Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. La apoya el senador Mariano Recalde y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos.

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El segundo en la lista de Demarchi es Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal en distintas gestiones e integrante del Consejo de la Magistratura porteño.

La otra lista ligada al peronismo está encabezada por el abogado de La Plata, Fernando Levene, quien tiene el apoyo de Diego Molea, consejero de la Magistratura en representación del sector académico, quien buscará retener su representación en el organismo judicial. Es el sector que hoy tiene como consejera a Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

La lista de La Libertad Avanza

Por primera vez el oficialismo presentará un candidato para el estamento de los abogados: con la lista Abogados por la Libertad, se presentará Luis Alberto Palomino, presidente del bloque de concejales del partido de Javier Milei en Vicente López, que gobierna Soledad Martínez. Palomino es cercano a Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.