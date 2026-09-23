Desde Bolivia y en caracter "reservado", declaró Nadia Beller ante la Justicia argentina

Este miércoles prestó declaración testimonial ante el fiscal Franco Picardi la abogada boliviana Nadia Beller, que el 17 de agosto pasado fue baleada en la puerta del hotel en el que se alojaba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y por ese delito acusó al consultor libertario Fernando Cerimedo, quien desde entonces está en prisión. Beller declaró en la causa que investiga un presunto esquema de coimas en torno a la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fuentes judiciales confiaron a PERFIL que se trató de una declaración “reservada” y que se extendió por más de una hora, por videoconferencia. A Beller la acompañaban los fiscales de Bolivia, en una tarea que implicó la cooperación de la Justicia de ambos países. Luego de dar su testimonio, la abogada dijo ante medios bolivianos que puso a disposición la información de su teléfono celular (cuya pericia forense se está haciendo en Bolivia) para que “desde la Argentina puedan extraer lo que tenga que ver con la causa” ANDIS.

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La Cámara confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas en la causa ANDIS

En distintas entrevistas que dio desde el ataque, Beller afirmó públicamente que cuenta con mensajes, chats y grabaciones en los que Cerimedo habría hablado de vínculos entre funcionarios y droguerías. También aseguró que él y su esposa, Natalia Basil, estuvieron detrás de la filtración de los audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que impulsaron la pesquisa y señalaron a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Cerimedo no está imputado en esta causa sino que él mismo declaró ante la Justicia argentina que Spagnuolo le reconoció la corrupción en torno a la Andis. “Todo lo que está en mi celular se puso a disposición del Ministerio Público Fiscal argentino”, dijo Beller, que se presentó ante los medios detrás de una reja y con chaleco antibalas que -dijo- solicitó ella misma. La abogada llevaba un cabestrillo producto de una fractura.

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Tras el ataque a Beller, la diputada Marcela Pagano, que ingresó a la Cámara baja por el oficialismo y hoy cuestiona abiertamente al Gobierno de La Libertad Avanza, había pedido que se la cite a declarar en el expediente con todas las garantías para resguardar su integridad.

Beller no es denunciante en la causa ANDIS sino testigo. La mujer se refirió a Cerimedo como un “asesino” y dijo que la relación entre ambos “terminó el día que él atentó contra mi vida”.

En la solicitud a la Justicia boliviana para que declare Beller, Picardi escribió que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 “distintas acciones de corrupción fueron posibles gracias a acuerdos indebidos entre funcionarios/as de la propia ANDIS y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI), que por su especialidad, especificidad y valor no son vendidos en farmacias habituales”.

Picardi añadió que estas acciones perjudicaron “a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, enfermedades graves y crónicas y en situación de pobreza”.

La Cámara confirmó los procesamientos en la causa ANDIS

Este martes, la Sala II de la Cámara Federal con los votos de Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian, Diego Martín D’Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Julio César Viera.

El tribunal, además, respaldó la continuidad de la investigación al desestimar un planteo presentado por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo, junto con otras defensas. Los acusados habían solicitado que se declarara la nulidad de la causa a partir de cuestionamientos sobre el supuesto origen ilícito o la posible adulteración de los audios atribuidos a Spagnuolo.