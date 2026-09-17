$LIBRA: Martín Romeo apeló ante Casación la exclusión de su condición de querellante

El querellante en la causa $LIBRA, Martín Romeo, apeló la resolución de la Sala I de la Cámara Federal que lo excluyó de esa condición, que le permite impulsar la investigación. En el escrito presentado ante la Justicia y al que accedió PERFIL, su abogado Nicolás Oszust sostuvo que la sentencia resultaba “arbitraria, incongruente y contraria a las constancias objetivas del expediente”, que se basaba en “reduccionismos inaceptables” y en la exigencia “de estándares probatorios ajenos a la dogmática procesal penal”.

El viernes 4 de septiembre, con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi, que había jurado su cargo el día anterior, y Mariano Llorens, la Sala I de la Cámara Federal ratificó la sentencia del juez Marcelo Martínez De Giorgi que había excluido de la condición de querellantes a Romeo, Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris y Juan Patricio Marchetto, quienes habían invertido en la criptomoneda $LIBRA.

Caso $LIBRA: la Cámara Federal confirmó la exclusión de los inversores querellantes y ratificó un fallo favorable al Gobierno

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Mauricio Gaspar Novelli, uno de los empresarios vinculados a la operatoria de $LIBRA, había buscado apartar a los querellantes e interpuso una excepción de falta de acción, que fue concedida. Novelli fue uno de los organizadores del Tech Forum, realizado en octubre de 2024.

En términos similares a los planteados en la apelación ante el juez de primera instancia, Romeo rechazó que la inversión en la criptomoneda $LIBRA se haya desenvuelto “en el marco de un negocio volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y fuerte exposición al riesgo”. “Esta afirmación constituye un reduccionismo arbitrario que confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado”, afirmó.

Y agregó: “La autorresponsabilidad cede indudablemente cuando la víctima es sometida a un escenario de engaño estructural imposible de prever”.

Romeo sostuvo que es falso afirmar que la tecnología blockchain se limite a reflejar transferencias “pseudoanónimas” sin incorporar datos identificatorios ni documentación respaldatoria. En ese sentido, recordó que adjuntó actas ante escribano público sobre la titularidad de su teléfono celular, su acceso a las billeteras Phantom y Lemon y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda $LIBRA.

“Negar la legitimación afirmando que el nexo es difuso implica un desconocimiento flagrante de la existencia de prueba documental (instrumentos públicos) válidamente introducida que unió inescindiblemente esa trazabilidad matemática a la identidad humana de esta parte”, argumentó.

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El antecedente de la Sala II

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ya había intervenido en una etapa anterior de la causa. Cuando el expediente $LIBRA todavía tramitaba ante la jueza María Servini y no había sido acumulado a la investigación que posteriormente quedó a cargo de Martínez De Giorgi, esa sala de la Cámara Federal había confirmado la incorporación de los damnificados como querellantes. En ese momento, la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, había considerado acreditadas la titularidad de las billeteras y la condición de damnificados.

Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia ahora, aunque se trata de una instancia diferente. Tras la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el apartamiento de los cinco inversores, el planteo de Romeo llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. Allí interviene actualmente la Sala II, integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci. Esa misma sala también intervino anteriormente ante el recurso de casación presentado por las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy contra la incorporación de los damnificados como querellantes y declaró inadmisible aquel planteo.

Por lo tanto, será la Sala II de Casación la que deberá analizar ahora el recurso de Romeo contra su exclusión como querellante. En paralelo, ante esa misma sala tramita el planteo de los dos inversores bielorrusos que buscan ser incorporados a la causa y cuyo recurso de casación fue denegado en la instancia anterior.