189 dirigentes reclamaron Boleta Única para que 15 provincias la adopten en 2027

Un grupo de 189 dirigentes políticos de distintas fuerzas y distritos del país reclamó que las 15 provincias que todavía utilizan la boleta partidaria tradicional modifiquen sus legislaciones para implementar la Boleta Única en las elecciones locales de 2027. La iniciativa fue impulsada por la asociación civil Red de Acción Política (RAP) y reúne a referentes de La Libertad Avanza, el PJ, Pro, la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista, entre otros espacios.

El documento, titulado “Boleta Única en todas las provincias”, propone aprovechar 2026, un año sin elecciones nacionales, para avanzar con las modificaciones legislativas necesarias. Los firmantes sostienen que el instrumento “mejora la calidad de nuestra democracia” y plantean que pueda ser aplicado en todo el país durante los próximos comicios.

Los argumentos de los dirigentes

Uno de los principales argumentos de RAP es que el sistema “garantiza el derecho a elegir”, debido a que todas las opciones electorales aparecen reunidas en una misma papeleta. Según el documento, esto elimina problemas asociados al faltante de boletas partidarias dentro del cuarto oscuro.

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Los firmantes también afirman que la modalidad “garantiza el derecho a ser elegido”, porque consideran que ofrece mayor igualdad entre partidos con estructuras y recursos diferentes. El comunicado sostiene que permitiría una competencia “mucho más transparente y equitativa”, una valoración que corresponde a los impulsores de la iniciativa.

El comunicado de RAP.

Además, señalan que la Boleta Única “desalienta malas prácticas” como el voto cadena y el robo de boletas. También cuestionan “el mantenimiento de sellos partidarios con el único objetivo de recibir recursos del Estado para la impresión de boletas”.

Las 15 provincias alcanzadas por el pedido

El planteo está dirigido a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. RAP pide que esos distritos “aprovechen este 2026, año no electoral” para discutir el cambio en sus respectivas legislaturas.

La organización destacó que la Boleta Única “ya ha sido utilizada exitosamente” en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mientras que Salta, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires aplicaron sistemas electrónicos. A nivel nacional, la Boleta Única de Papel fue incorporada por la Ley 27.781 y se utilizó por primera vez en las elecciones legislativas de 2025.

Un documento con firmas de distintos partidos

Entre los 189 adherentes hay 19 dirigentes de LLA, 42 del PJ, 37 de Pro, 48 de la UCR, seis de la Coalición Cívica y ocho del Partido Socialista, además de referentes de otras fuerzas. RAP sostuvo que el acuerdo busca demostrar que “aún en un país con altos niveles de polarización y confrontación” pueden generarse consensos entre espacios diferentes.

Entre los libertarios aparecen Silvana Giudici, Luis Petri, Nicolás Mayoraz, Bruno Olivera y Diego Valenzuela. Por el peronismo firmaron dirigentes como Martín Llaryora, Omar Perotti y Julio Zamora, mientras que entre los radicales figuran Leonel Chiarella, Pamela Verasay, Ernesto Sanz y Rodrigo de Loredo. La organización afirmó que busca acuerdos que propicien el “fortalecimiento de la democracia y sus instituciones”.

También respaldaron el documento referentes de Pro como Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Esteban Allasino, Ramón Lanús, Soledad Martínez, Gabriela Michetti, Hernán Lacunza y Gisela Scaglia. Para RAP, el objetivo es que en 2027 “todo el país pueda votar con un instrumento que garantiza el derecho a elegir y a ser elegido”, aunque la adopción para cargos provinciales depende de las decisiones legislativas de cada jurisdicción.