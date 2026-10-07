En España van a huelga general por la vivienda, tras el adelanto electoral de Pedro Sánchez

La crisis del acceso a la vivienda en España ha desencadenado la convocatoria a una huelga general para el 11 de noviembre en la plaza Puerta del Sol, impulsada por sindicatos de inquilinos y las principales organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras (UGT y CCOO).

El movimiento representa la primera huelga general que enfrentará el país en 14 años (la última fue en 2012) y responde al encarecimiento desmedido de los alquileres, los desalojos y la especulación inmobiliaria.

Crecen las protestas en España por la crisis inmobiliaria

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La tensión social escaló tras el rechazo en el Congreso a los decretos sobre vivienda presentados por el gobierno de Pedro Sánchez. Ante esta falta de apoyo parlamentario y el bloqueo legislativo impulsado por sectores de la oposición, el presidente decidió disolver el Parlamento y adelantar las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, ubicando la protesta sindical apenas dos días antes del inicio formal de la campaña electoral, llevada a cabo desde el 13 hasta el 27. el 28 comenzará la veda y los sufragios se darán el 29 de dicho mes.

Para mitigar el impacto previo a los comicios, el Ejecutivo aprobó nuevos decretos a través de la Diputación Permanente. Estas medidas incluyen la suspensión de desalojos a familias vulnerables hasta 2030, la renovación automática de contratos vigentes hasta 2029, la restricción a compras especulativas por parte de fondos inmobiliarios y créditos sin interés para inquilinos.

Sánchez dijo: “Es un derecho constitucional. No podemos hacer otra cosa como gobierno que respetarlo”, Aceptando la posibilidad de una huelga multitudinaria. La ex ministra de Hacienda de Sánchez y actual directora de estrategia de la campaña electoral del PSOE, María Jesús Montero, considera como una “situación inédita” a la huelga, señalando que “habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos, en este caso se convoca contra la oposición".

Las medidas de emergencia del Gobierno y la presión sindical

Tras el naufragio parlamentario del paquete original sobre alquileres y el posterior adelanto electoral, el Boletín Oficial del Estado publicó las nuevas normativas aprobadas por el Gabinete de Pedro Sánchez. Al encontrarse las Cortes disueltas, los decretos deberán ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, un órgano donde la oposición (PP, Vox y Junts) pierde la mayoría que bloqueó la iniciativa inicial. El texto principal reactiva la suspensión de desalojos a inquilinos vulnerables hasta 2030, congela de forma temporal las compras especulativas por parte de grandes fondos y extiende de manera automática los contratos de alquiler que vencen hasta 2029, además de incluir beneficios fiscales para alquileres asequibles e imponer IVA a los arriendos de temporada.

España vuelve a empezar

Sin embargo, las organizaciones de inquilinos y las centrales sindicales consideran que los anuncios oficiales se quedan cortos frente a la gravedad de la crisis actual. Mientras más de dos mil carpas mantienen la acampada en la Puerta del Sol de Madrid a la espera de un fallo judicial sobre su desalojo, el movimiento social exige cambios de fondo que incluya reducciones drásticas en los valores de arrendamiento, contratos de duración indefinida y la expropiación de activos a fondos buitre. La tensión escaló a tal punto que la UGT y CCOO acordaron convocar a una huelga general de 24 horas para el próximo 11 de noviembre.

LT