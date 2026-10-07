Fernando González: "El PP es lo más parecido al PRO y Vox lo más parecido a LLA, aunque sin narrativa económica"

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Fernando González es periodista, analista político y escritor con una extensa trayectoria en los principales medios de comunicación de Argentina y de Europa. Dirige El Observador de España y anteriormente fue director periodístico del diario El Cronista entre 2008 y 2016, y fue secretario general de redacción del diario Clarín. Fue galardonado con el premio ADEPA a la libertad de expresión en el año 2010 y el premio Konex en 2017 en la categoría gráfica.

Fernando, qué gusto escucharte y recuperar el contacto. Aquí en la Argentina no tenemos mucho para asombrarnos de los procesos políticos con grandes modificaciones, pero bueno, aun así lo de España nos llama la atención: el conflicto desatado a partir del aleteo de una mariposa, como podría compararse el desalojo de una jubilada que no podía pagar su alquiler, que determina pocos días después el adelantamiento de las elecciones. Con ojos argentinos, vos nos podés ayudar de puente a entender mejor qué está pasando en España.

Bueno. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto grande como siempre. Y con ojos argentinos uno ve dos cosas. Primero, hay una característica que es muy española, que a nosotros por ahí nos cuesta entenderla, que es la posibilidad del adelantamiento electoral. Todos los sistemas parlamentaristas... España es una monarquía, una monarquía constitucional parlamentaria; tiene esa posibilidad de que, en un momento de crisis, si están los votos necesarios, el presidente puede llamar a elecciones, adelantarlas. Después el Congreso lo tiene que avalar, y es lo que está sucediendo en España. Pedro Sánchez, después de lo que fue la crisis del caso Maricarmen —como se lo conoció, esta anciana de 87 años que fue desalojada; hacía 70 años que estaba en la misma casa y había un flojo... la casa hacía ocho años que el propietario era una compañía de real estate, un fondo de inversión—, generó toda una polémica: una empresa global contra una anciana de 87. Se generó una polémica y, sobre todo, el presidente Pedro Sánchez, que lleva ocho años en el poder, que está muy contra las cuerdas desde hace mucho tiempo —y eso se agravó mucho con el conflicto migratorio en territorio español de Ceuta, en África—, decidió aprovechar esta crisis para adelantar las elecciones. Llamó a elecciones el lunes pasado, se tomó un fin de semana de reflexión y llamó a elecciones para el 29 de noviembre, porque las elecciones tenían que ser el año próximo, en el segundo semestre. Bueno, ese adelantamiento electoral, que es propio de los sistemas parlamentarios, va a definir ahora la crisis. Eso es, en términos españoles, si se quiere, la mirada española: un adelantamiento clásico de elecciones por una crisis de gobierno. El segundo punto, y es la mirada argentina, es lo que hace Pedro Sánchez, que lo hemos visto: intenta aprovechar la polarización que ha generado el caso Maricarmen para ver si puede mejorar sus chances electorales. Su gobierno está muy desgastado, su figura está muy desgastada. Lo de Ceuta, y además los casos de corrupción que lo rodean, porque tiene un exministro preso, una ex mano derecha del Partido Socialista preso, la esposa investigada por fraude al Estado y el hermano también condenado por una causa. Entonces está muy complicado y ve en esta posibilidad de adelantamiento electoral, y sobre todo en la polarización entre izquierdas y derechas —que como en toda Europa, España no es la excepción—, tratar de mejorar sus posibilidades electorales, que según todas las encuestas y las situaciones que viene afrontando en este año son muy malas sus posibilidades. Entonces, cree que puede aprovechar ese adelantamiento y hacer una mejor elección. Recordemos, digo, la última elección fue en 2023 y Pedro Sánchez perdió; perdió por dos puntos, pero después la derecha que lo derrotó, el Partido Popular, no pudo armar gobierno, no consiguió en el Congreso los diputados necesarios, y Pedro Sánchez sí pudo hacerlo aliándose con el separatismo catalán, con los sectores más extremos del País Vasco, y es presidente en los últimos ocho años. Bueno, este es el cuadro de situación que tiene hoy Pedro Sánchez: adelantando la elección, viendo si eso le puede ayudar para tener un triunfo, para evitar la derrota en este caso, que es lo que todas las encuestas indican.

Y ahí voy. O sea, ¿vos creés que él apuesta, y al mismo tiempo vos creés factible que logre lo mismo que logró en las últimas elecciones, que perdió pero luego pudo formar gobierno porque la derecha no lo pudiera formar, o Alberto Núñez Feijóo será con los aliados de Vox finalmente quien logre formar gobierno?

Yo creo que es mucho más difícil, es mucho más complicado por dos cuestiones. Primero, el gobierno de Pedro Sánchez está mucho más desgastado que hace tres años. Mencionaba los hechos de corrupción que atraviesan a su gobierno y mencionaba la crisis migratoria de Ceuta: una invasión de más de 60.000 personas, 60.000 inmigrantes ilegales llegados de Marruecos. Después se retiró un grupo, todavía quedan allí más de 10.000, y todavía no ha hecho una gestión para ordenar esa sumatoria poblacional que hay en el territorio de Ceuta, donde viven 80.000 personas y tienen más de 10.000 para ubicar en algún lado. La mayoría están en carpas en las playas del Mediterráneo. Todo esto desgastó al gobierno de Pedro Sánchez. Es mucho más complicada la elección que hace tres años. Y desde el punto de vista de la oposición, Jorge, la diferencia mayor es que el Partido Popular —que es la derecha moderada, liberal— y Vox —que es la derecha más extrema, la que lidera Santiago Abascal—, la posibilidad de una alianza para sumar la cantidad de diputados y poder formar gobierno ya no es un tabú. En aquel momento, en la elección de 2023, Pedro Sánchez lo corría a Núñez Feijóo diciendo: "No te podés aliar con la ultraderecha porque terminarías en un gobierno fascista". Hoy ese tabú no existe en la derecha española y creo que tampoco en la sociedad. Tanto el Partido Popular como Vox gobiernan en conjunto cuatro comunidades importantes, entre ellas la última es la de Andalucía, y todo indica —y lo dicen ya lo dicen públicamente— que si necesitan los votos para unirse y armar una coalición, lo van a hacer sin dudar.

O sea, ¿es un error de Pedro Sánchez finalmente perderse un año de presidente?

Bueno, yo creo que lo que cree Pedro Sánchez es que todavía con el fantasma de la ultraderecha, del fascismo... Y yo creo que está poniendo en marcha... no te olvides que él decide adelantar las elecciones después de que el Congreso le rechaza dos decretos con medidas para la vivienda. Las mismas medidas, incluso muchas más medidas, las va a aprobar ahora que disolvió las Cortes, como le llaman los españoles. Es decir, el Congreso español no funciona hasta que haya elecciones. A partir del llamado, sí lo que funciona es como un Congreso suplementario de 69 diputados en vez de los 350 que tiene habitualmente. En ese Congreso de 69 diputados sí puede aprobar una ley provisoria de vivienda y está generando una cantidad de cosas como suspender los desalojos, además extender el período de alquiler —que en España al máximo es cinco años— a siete años, que el propietario tenga que darle una indemnización de 12 meses si quiere que se vaya el inquilino que tiene en este momento... Una cantidad de medidas a favor de los inquilinos en contra de los propietarios que está haciendo que la oferta de propiedades en España esté cayendo a pico. Pero bueno, él cree que con esa estrategia puede, además de polarizar la elección, lograr ganarla o, como hizo en 2023, perderla por muy poco y después ganarla en las alianzas del Congreso.

Fernando, Milei está viajando para allí. En las elecciones en América Latina, la última del fin de semana en Brasil, pero en todas las anteriores que se produjeron en el último año, aparece continuamente el peso de Donald Trump interviniendo como un elector más en cada una de las votaciones, apoyando a un candidato y, al mismo tiempo, discusiones respecto de cuánto la inteligencia digital norteamericana, incluso a través de las redes sociales de empresas norteamericanas, puede favorecer el resultado de un candidato más afín. En España, ¿la cercanía, la intervención de Trump con la derecha y la oposición que tiene Pedro Sánchez de Trump genera algún rédito político en algún sentido para la derecha o para Pedro Sánchez?

No, no, la verdad es que Pedro Sánchez eligió ponerse en la vereda de enfrente de Donald Trump como estrategia política. En los últimos dos años no le ha resultado. Si uno lee las encuestas, no le dio resultado. La injerencia o el peso que tiene Trump en España es mucho menor por ahí del que puede tener en Brasil o incluso en Argentina, ¿no? Recordemos las elecciones legislativas de 2025 y el apoyo económico de Estados Unidos que benefició a Javier Milei. En este caso, no, no lo es tanto. El mayor temor está en el manejo de la elección, sobre todo los extranjeros. Está la famosa polémica por la Ley de Nietos que Pedro Sánchez y su gobierno han extendido a muchos extranjeros, calculando que esos extranjeros beneficiados por la nacionalidad española van a votar por Pedro Sánchez. Está muy cuestionado el voto por correo de los extranjeros, está suspendido por la justicia en este momento. Así que, digamos, la polémica y el interés o la preocupación de la derecha, el Partido Popular y Vox, también es: "Bueno, ojo con el voto por correo, que Sánchez no lo use para tratar de ganar votos de forma ilegal", digamos. Esa es la mayor discusión que hay en este momento. Y vos mencionabas, Jorge, a Milei. Milei va a estar el 20 de octubre en España. Y, bueno, sabemos... su amistad con Santiago Abascal, el líder de Vox. Seguramente va a hacer declaraciones de apoyo, como las hizo a favor de Bolsonaro cuando fue a Brasil, en los términos en los que se maneja Milei: muy contundente, seguramente, con mucha agresividad. Y ahí hay un tema que tiene Milei, que él apoya a un candidato que no es el favorito para ganar la elección. El gran favorito es Alberto Núñez Feijóo, que es del Partido Popular. Y el Partido Popular a Milei le parece demasiado blando en términos de postulación de derecha. Tendrá que ver ahí cuál es, digamos, la preferencia. Yo creo que Milei va a hacer campaña por su amigo Abascal y después verá, en todo caso retomará... si gana Núñez Feijóo la elección, retomará el contacto con el Partido Popular. Milei tiene mejor relación con Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero el candidato va a ser Alberto Núñez Feijóo. Así que después se verá si gana el Partido Popular las elecciones, cómo recomponen allí para estructurar y mejorar, sobre todo, la relación entre Argentina y España, que está muy complicada por los dos perfiles políticos, tanto el de Pedro Sánchez de izquierda como el de Javier Milei de derecha.

Voy a cometer una blasfemia periodística, pero con ánimo didáctico: ¿se podría traducir de alguna manera al PP con el PRO y a Vox con los libertarios? ¿O es muy arbitraria esta simplificación?

No, no es arbitraria. Yo creo que el PP es lo más parecido al PRO como lo conocemos los argentinos. Y, digamos, los libertarios son los más parecidos a Vox en términos políticos, pero con una diferencia: Vox no tiene narrativa económica, que creo que es el gran problema por el cual no logra sobrepasar el 15% de los votos en las elecciones españolas. Nunca ha podido. Abascal es un candidato sin discurso económico. Es un discurso nacionalista, de derecha, con alguna reminiscencia del franquismo, si se quiere, muy católico, antiaborto, con una derecha clásica y extrema, digamos, pero no tiene discurso económico. Esa es su gran falencia. En cambio, el Partido Popular, que es más moderado, que es bien liberal —digamos, el clásico Partido Liberal europeo—, tiene un discurso económico. Con lo cual, ahí se cruzan las cosas. Los mejores ejemplos del Partido Popular son las comunidades que gobiernan. Es decir, Núñez Feijóo ha sido un gran presidente de la Comunidad de Galicia, estuvo tres períodos como presidente de Galicia y ha hecho una gran gestión. Ahí consolida, ahí está, digamos, su prestigio. Y después tiene a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que lleva dos gestiones y Madrid está en su mejor momento económico, a diferencia del resto de España. Me parece que los perfiles políticos son parecidos, pero el gran déficit de Vox en España es no tener una buena narrativa económica. Por eso es que Núñez Feijóo es el que está primero en las encuestas.

Ves que los ojos argentinos iban a ver mucho mejor y permitir entender mucho mejor España. Fernando, muchísimas, muchísimas gracias. Decirte que te extrañamos acá en la Argentina, esperamos poder repatriarte alguna vez.

Estaré pronto, estaré pronto por Argentina, pero de visita por ahora. Estoy en España y, bueno, trabajando mucho con eso y sobre todo en esta elección, que va a ser muy interesante.

Hacemos cuestión de que cuando vengas de visita entonces te reserves una hora para visitarnos.

Dale, dale, muy bien.

Te mando un gran abrazo.

Un gran abrazo y es un placer siempre.

De la misma forma.

MEG