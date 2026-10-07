"Se dedicaron a degradar a todo el mundo y ahora andan llorando modales": Grabois respondió a las críticas que recibió

Luego de las fuertes críticas que recibió por el cruce que tuvo la semana pasada en la Cámara de Diputados, el legislador nacional de Unión por la Patria Juan Grabois cuestionó a “los sinvergüenzas que se dedicaron a degradar a todo el mundo y ahora andan llorando modales”.

El referente de Patria Grande que, en el anterior plenario de comisiones, mientras se discutía el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, protagonizó un choque a los gritos contra sus pares del oficialismo, justificó su actitud de aquel día.

Grabois afirmó: “Estos sinvergüenzas que se dedicaron a degradar todo el mundo y ahora andan llorando modales, ahí está el efecto revelación. Si vos no querés que te traten así, no trates de hacia los demás, porque a cada acción hay una reacción”.

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Luego cuestionó al presidente Javier Milei, lamentando que “se haya naturalizado que tiene derecho a prepotear todos los días, subido al caballo del comisario, es decir, desde la cúspide del poder en la Argentina, a cuanto periodista, artista, opositor se le ponga enfrente de la manera más brutal”.

Para luego sumar una explicación sobre su actitud de la semana pasada: “Entonces, frente a eso llega un punto que ese nivel de terrorismo psicológico que ejerce sobre toda la población, creo que se rompe con una confrontación abierta”.

Además, según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Grabois cuestionó el proyecto del oficialismo que dedica su primera parte a imponer sanciones penales y económicas contra compañías que extraigan recursos de las Islas Malvinas sin autorización.

Diputada libertaria propuso suspender por un mes el sueldo a los legisladores que lancen "insultos o expresiones injuriosas" en el recinto

Llamó a esta iniciativa “un caballo de Troya”, denunciando que “tenés un montón de capítulos donde, por ejemplo, si vos sos parte de una campaña de desinformación, según el Ejecutivo, vas preso, con penas de hasta ocho años, una barbaridad. Delitos de opinión, una dictadura, crean una agencia de seguridad nacional para perseguir personas”.

Para luego sumar: “Entonces es una ley hecha para seguir debilitando las instituciones democráticas. Hay umbrales que se fueron corriendo en el pacto democrático. Entonces, para restablecer el pacto democrático tiene que haber un contrapoder. No puede ser que este poder opere solo de la manera autoritaria que está operando y que del otro lado sigamos jugando con las reglas viejas”.

Finalmente, habló de una “batalla existencial” contra el “sistema de valores que representa Milei”: “Ese sistema de valores debe ser derrotado, Milei debe ser derrotado y con él todo ese andamiaje de maldad que representa la deshumanización. Desde luego, dentro de la ley, pero también poniéndole un freno para que no rompa las reglas de juego”.

El cruce de Grabois con sus colegas en Diputados

Todo sucedió el pasado 30 de septiembre, en el primer plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La Libertad Avanza llamó a una reunión informativa para estudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno, pero el encuentro se complicó por el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 154 del DNU 70/23 y la denominada Ley de Tierras.

La decisión tomada por el máximo tribunal generó un intenso intercambio de acusaciones entre legisladores de La Libertad Avanza y sectores de la oposición.

Grabois habló tras su pelea con los diputados de LLA: "A loco, loco y medio. ¿Vos te pensás que me voy a dejar correr por sinvergüenzas?”

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la reunión terminó de manera abrupta cuando el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, levantó el plenario luego de un fuerte intercambio entre Grabois y la diputada libertaria Juliana Santillán.

Juliana Santillán

El referente de Patria Grande llamó “tonta” a Santillán, y Zapata le pidió a Grabois que se disculpara, pero ante su negativa, le advirtió que podía cortarle el micrófono. La respuesta del líder social fue: “¡Dejá de apagar el micrófono, facho de mier**!”.

HM