Quién es Jairo Guzmán, el diputado libertario que se cruzó violentamente con Grabois en el Congreso

El clima político dentro de la Cámara de Diputados suma un nuevo capítulo de máxima tensión tras los violentos cruces verbales y amagos de agresión registrados durante un reciente plenario de comisiones. En esta oportunidad, el centro de la escena mediática quedó ocupado por el áspero enfrentamiento entre el dirigente social Juan Grabois y el diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, Jairo Guzmán.

Durante un diálogo Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Guzmán repasó de principio a fin su versión de los hechos, defendió la postura del bloque oficialista y apuntó duramente contra los métodos de la oposición, a la que acusó de apelar a la violencia ante la pérdida de poder en el Congreso. Asimismo, el legislador santacruceño respondió a las severas acusaciones vertidas en su contra por Grabois, detalló los desafíos de construir una alternativa a más de tres décadas de hegemonía kirchnerista en su provincia natal y repasó los orígenes personales que lo llevaron a dar el salto desde el comercio textil privado hacia la actividad pública junto a Javier Milei.

Jairo Guzmán es un dirigente político que se desempeña como diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, perteneciente al partido La Libertad Avanza. Asumió su cargo en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 y ejerce además como presidente de La Libertad Avanza en su provincia. Recientemente cobró gran relevancia en los medios tras protagonizar un tenso cruce con el dirigente social Juan Grabois durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.

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Jairo, muy buenos días, encantado. Jorge Fontevecchia lo saluda. Bueno, tras las imágenes viralizadas de su enfrentamiento con Grabois durante el debate del proyecto vinculado a la soberanía de Malvinas, me gustaría —usted lo calificó de acto mediático— tener su propia opinión de lo que sucedió ya con la retrospectiva del paso de las horas. Cuéntenos.

Muy buen día, un placer saludarte, Jorge. Sí, la verdad es que me vi envuelto en una situación que realmente no fue generada por mí. Si bien se puede argumentar que uno le puede haber dicho algo a un diputado, realmente el grado de violencia que ha ejercido el diputado Grabois, no solamente contra mí, sino también contra la diputada sindical, contra el diputado Wesson, con dichos discriminatorios y misóginos, creo que excede ya...

Bueno, ahora lo estamos escuchando creo que mejor, Jairo. Como no lo escuchábamos bien, cuéntenos desde el principio lo que usted vivió ayer allí en el Congreso. Lo escuchamos con atención.

Bueno, Jorge, disculpas. Comentaba que lo que se vio el día de ayer, en lo que lamentablemente me veo involucrado, es ante una escalada de violencia que está teniendo la oposición, la cual vengo viendo no solamente en las comisiones, sino también en el recinto y en los pasillos de la Cámara de Diputados. Se nota un clima muy hostil, de mucha violencia, donde evidentemente el espacio político del kirchnerismo y de la izquierda, que siempre han trabajado en conjunto, han perdido un poder que solían tener dentro del Congreso y hoy se resisten a los cambios. Cuando vienen propuestas diferentes y posicionamientos distintos, suceden estas cosas, sumado a que estamos en un clima enrarecido desde la parte electoral, donde ciertos actores de la izquierda buscan tener protagonismo porque es la única herramienta que tienen, utilizando como única herramienta la violencia. Lo que pasó ayer fue que estaba hablando la diputada Myriam Bregman; yo, que estaba atrás, le hago un comentario y de la otra punta se levantó el diputado Grabois con insultos, con una mirada muy segmentada de lo que se estaba hablando, y vino directamente a atropellar, a violentar y a amenazar con que nos iba a agarrar a trompadas, a mí personalmente. Creo que no es la forma. Yo suelo ser muy de debatir y confrontar, pero me parece que a la violencia hay que tratar de bajarle un cambio; por eso fue mi actitud de mantener la calma, porque creo que no ayuda a la democracia y es una falta de respeto a todas las personas que nos votaron. Mostrar esta versión de lo que sucede en el Congreso de la Nación no es sano para lo que se quiere construir.

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¿Por qué con usted, Jairo? ¿Y al mismo tiempo qué le dijo cuando hablaba Myriam Bregman?

Lo que yo le recalqué a la diputada Myriam Bregman es que ella estaba discutiendo sobre el fondo de la cuestión: si nuestro modelo realmente busca defender la soberanía, porque ella lo ponía en duda con respecto al decreto que entró en vigencia gracias al fallo de la Corte Suprema y al proyecto de defensa de la soberanía. Ella hablaba en pos de la soberanía argentina y yo le dije que me parece raro que una persona que no canta ni el himno, no responde a nuestras insignias patrias, no cree en el Estado argentino y no defiende, por ejemplo, la soberanía del Estado de Israel, termine hablando de soberanía en una comisión. Eso evidentemente le molestó, pero la diputada hizo un comentario y no tuvo un grado de violencia. El que tuvo un grado de violencia extrema fue el diputado Grabois, que todavía no se entiende la agresividad que tuvo porque no era el contexto. Se estaba discutiendo un tema de fondo, un proyecto que busca de manera histórica saldar una cuenta pendiente que tenemos con la defensa de nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos que están siendo robados de nuestro suelo argentino en las Islas Malvinas. Llevar la discusión a una pelea de conventillo entre un diputado que quiere tener protagonismo y no puede controlar su carácter habla de que no están a la altura de las circunstancias de lo que se está tratando de debatir.

Jairo, ¿y qué fue lo que dijo Myriam Bregman cuando usted habló? ¿Qué le respondió Myriam Bregman que usted dice que no llegó al nivel del insulto, pero ya se defendió de lo que usted decía? ¿Qué fue lo que le respondió Myriam Bregman?

Myriam dijo que la estábamos interrumpiendo y que no la dejábamos hablar. Pero, Jorge, vos sabés que tanto en el recinto como en las comisiones esto sucede: cuando uno está hablando, la izquierda y el kirchnerismo tienen la costumbre de gritarte de todo. Que salgan a victimizarse porque alguien les dijo algo cuando ellos estaban hablando carece de cualquier sustento. Myriam dijo eso, que no la estaban dejando hablar, pero nada más. Lo que sucedió después excede cualquier tipo de explicación.

Ayer estuvo en Radio Mitre Grabois e hizo una acusación contra usted que me gustaría que tuviera la oportunidad de defender. ¿Me permite ponerla al aire? ¿Usted la escucha y nos da su respuesta?

Por favor.

No sé Jairo si se estaba refiriendo concretamente a usted con esto de los empleados en Santa Cruz, pero en cualquier caso me parece bueno que usted lo aclare.

Si, me parece que como carece de argumentos, independientemente de cómo quiera catalogarme y acusarme, creo que debería ir a la Justicia si quiere acusarme de algo. A mí me han hecho operaciones políticas; no vengo de la política, hace dos años y medio que estoy involucrado en esto. Se han hecho operaciones políticas en la provincia de Santa Cruz de diferentes tonos, una de las cuales puede ser la que menciona el diputado, de la cual la Justicia terminó dictaminando que no había absolutamente nada. Es fácil justificar el grado de violencia acusando a otros, pero si vamos a llevar todo al grado de la justificación, vamos a terminar sin ojos y sin nada porque todo el mundo tendrá una excusa para utilizar la violencia. Obviamente es mentira lo que está diciendo y no tiene ningún sustento legal, pero más allá de eso, no justifica que una persona se saque de esa manera y quiera pegarle a otro diputado; eso termina cualquier tipo de discusión.

Estamos de acuerdo diputado. Cuéntenos, Santa Cruz obviamente es la provincia donde nace el kirchnerismo; Santa Cruz también es la provincia que tiene más cerca a Malvinas, hasta por una cuestión absolutamente geográfica; y usted me decía que se dedica a la política hace dos años y medio. Cuéntenos qué hacía antes, cuéntenos cómo se vive La Libertad Avanza en Santa Cruz y cómo se vive el kirchnerismo en Santa Cruz. Ayúdenos a los porteños a entender ese clima en estos tres ítems.

Te agradezco la oportunidad, porque esto que sucedió en el Congreso nosotros lo padecemos seguido en la provincia de Santa Cruz. Hace unos meses hicimos un congreso donde vinieron una buena cantidad de diputados y senadores nacionales, y hemos sufrido, gran parte del bloque, agresiones físicas por parte de un conjunto de gente que tiene estas mismas costumbres que estamos discutiendo en este momento. Santa Cruz es una provincia muy difícil: viene gobernada por el mismo modelo hace 35 años. Si bien hoy el gobernador dice ser antikirchnerista, el modelo de estatismo sigue siendo el mismo, los cargos ejecutivos siguen estando los mismos, el modelo de estatismo, y de la implementación de un estado presente para que la gente no sea libre en la provincia de Santa Cruz sigue estando. Nosotros estamos trabajando en un crecimiento de cuadros y estructura política increíble. Pese a que siempre se catalogó a Santa Cruz como la cuna del kirchnerismo, el 60% de los santacruceños votó al presidente Javier Milei. Eso indica un cambio de época; el pueblo se cansó de la mentira, la corrupción, el apriete y la mafia del kirchnerismo. Hoy de a poco la gente se anima a levantarse. Somos una provincia extremadamente chica, Jorge: tenemos aproximadamente 360.000 habitantes en todo el territorio, imaginate que somos como un barrio de Buenos Aires. Con la magnitud que tiene el territorio santacruceño, con una extensión muy similar a la provincia de Buenos Aires. Hacer política con tan poca gente, donde la presión del Estado es tan grande, es muy difícil, pero el espacio se ha posicionado fuertemente. Santa Cruz está viviendo una de las peores crisis de su historia y lidera la pérdida de trabajo del sector privado casi en un 10%. Lo que mantiene unida a la sociedad es la esperanza de un cambio de la mano de La Libertad Avanza, y obviamente tengo la responsabilidad sobre mí y sobre la construcción de este proyecto provincial, donde están involucrados no solamente los referentes de nuestro espacio, sino también todos aquellos que crean que podemos hacer una provincia distinta, diferente de lo que hemos tenido históricamente. Estamos construyendo con otros referentes y otros espacios una alternativa para terminar de una vez por todas con el kirchnerismo en Santa Cruz.

En 2023 Milei sacó el 60% de los votos. En 2025, ¿cuánto sacó La Libertad Avanza?

En 2025 el voto se polarizó por una mala gestión del gobierno provincial. Sacamos el 32% de los votos, a solo 700 votos por debajo del kirchnerismo, que nos ganó una segunda banca en la Cámara de Diputados. Siendo un espacio nuevo, viniendo yo de afuera de la política y sin alianzas con la vieja política, nos posicionamos como la principal fuerza política de la provincia, porque el kirchnerismo ya tiene un aparato. Nosotros hoy estamos compitiendo contra el aparato tradicional de la provincia, y el gobernador Vidal, que en 2023 había sacado más del 60%, creo que sacó un poquito más del 14%. El mensaje del pueblo santacruceño fue un basta a la política del gobierno provincial y un apoyo fuerte a la conducción del presidente Javier Milei.

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Y por último, ¿qué hacía antes de la política?

Yo me dedicaba al comercio. Vengo de muy abajo de la escala social, mis viejos son de clase baja y me costó mucho salir adelante en una provincia tan difícil. Por varios años me dediqué al comercio textil y al comercio exterior. Cansado de la política argentina y la política tributaria y de que la política no mirara a quienes trabajamos y pagamos impuestos, el presidente Javier Milei me dio la oportunidad de trabajar en la conformación del espacio acá en la provincia. Fue un desafío dejar mi vida en el sector privado e involucrarme en el barro de la política en una provincia donde no solo es difícil, sino también peligroso hacer política. Estamos convencidos de que podemos transformar la provincia y vamos a trabajar para hacerlo a partir del año que viene.

Jairo Guzmán, bueno, le agradezco el tiempo. Creo que ya le dimos toda la oportunidad de hacer la explicación y nos mantendremos en contacto.

Un saludo grande, Jorge. Hasta luego.



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