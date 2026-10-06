Diputados retoma el debate por Malvinas tras el escándalo con Grabois en el plenario

La Cámara de Diputados retomará este martes el debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, luego de que la reunión de la semana pasada terminara suspendida por un fuerte enfrentamiento entre legisladores.

El nuevo plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores está previsto para las 15:30. La reunión estará encabezada por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las respectivas comisiones.

El tratamiento de la iniciativa se reanudará en medio de la tensión generada por el episodio protagonizado por el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois, quien mantuvo cruces con legisladores oficialistas durante el encuentro anterior.

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Qué pasó en la reunión anterior por el proyecto de Malvinas

El primer plenario estuvo marcado por insultos, gritos y cruces físicos entre diputados de distintos bloques. Grabois tuvo enfrentamientos con los legisladores libertarios Gerardo Huesen y Jairo Guzmán y protagonizó además discusiones con otros integrantes de las comisiones.

Durante la reunión, el diputado de Unión por la Patria utilizó expresiones ofensivas contra algunos legisladores. Entre ellas, calificó de “tontita” a Juliana Santillán y se refirió a Carlos Zapata como “facho de mierda”. El presidente de la Comisión de Defensa decidió finalmente levantar el plenario ante la escalada de tensión.

A raíz de ese episodio, los diputados Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, presentaron pedidos para que se analice una eventual sanción contra Grabois.

Las iniciativas se basan en las facultades que tienen los diputados para sancionar a sus pares por conductas consideradas inapropiadas durante el ejercicio de sus funciones.

Qué propone el Gobierno para defender la soberanía sobre Malvinas

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo busca modificar el régimen vigente sobre las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La iniciativa reafirma que esos territorios forman parte de la Argentina y establece como objetivo la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía nacional.

Uno de los principales cambios planteados es la derogación de la Ley 26.659, que sería reemplazada por un régimen sancionatorio más amplio. La propuesta no se limita a las actividades relacionadas con los hidrocarburos, sino que también contempla otros recursos naturales renovables y no renovables.

Cuáles son los puntos más importantes de la ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas

El proyecto incorpora distintas sanciones para quienes participen en actividades de explotación no autorizadas. Entre ellas figuran penas de prisión, multas e inhabilitaciones.

También contempla restricciones económicas para personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de realizar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a determinados beneficios fiscales y previsionales.

El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional

La iniciativa oficial incluye además la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que estaría coordinado por un Consejo encabezado por el Presidente. El objetivo es articular políticas vinculadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.

Este punto generó cuestionamientos de sectores de la oposición. El diputado de Unión por la Patria y exministro de Defensa Jorge Taiana sostuvo que el proyecto excede la cuestión de Malvinas y cuestionó la incorporación de disposiciones relacionadas con defensa y seguridad.

“Solo el Título Uno habla de Malvinas; los demás se refieren a medidas solicitadas por Estados Unidos”, afirmó Taiana, quien también advirtió sobre la posibilidad de modificar la separación entre las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.

Qué plantean los aliados del Gobierno sobre el proyecto

Dentro de los sectores que acompañan al oficialismo también surgieron pedidos de modificaciones. El diputado del MID Eduardo Falcone cuestionó aspectos vinculados con el protocolo militar incluido en la iniciativa y planteó que debe contemplarse el rol del Congreso frente a eventuales acciones bélicas.

El legislador también se refirió al comportamiento de los diputados durante el primer plenario y cuestionó tanto las provocaciones de algunos integrantes del oficialismo como la reacción posterior de Grabois.

Quiénes participarán del debate en Diputados

Para la reunión de este martes fueron convocados distintos especialistas, dirigentes y representantes de organizaciones vinculadas con la cuestión Malvinas.

Entre los invitados figuran Jerónimo Guerrero Iraola, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, del CELS; Luciano Anzelini; Sergio Eissa; Raúl Gustavo Ferreyra; David Angueira, intendente de Punta Indio; Daniel Filmus; Mariana Altieri; Guillermo Carmona; Pablo Testori Schroeder; Fernando Morales y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur.

El debate continuará este miércoles con una nueva reunión informativa en la que podrían participar funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el canciller Pablo Quirno.

LB/AF