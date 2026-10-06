Quirno acusó al Reino Unido de "explotar ilícitamente" Malvinas y lo desafió a demostrarlo ante un tribunal

El canciller Pablo Quirno eligió el escenario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) para volver a endurecer el tono contra el Reino Unido por el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) en Malvinas. Ante diplomáticos, empresarios y dirigentes políticos, defendió el arbitraje internacional iniciado por la Argentina ante la Convención del Mar de las Naciones Unidas, respondió a las críticas de Downing Street y planteó que la primera explotación petrolera del archipiélago, prevista para 2027, "agrava" la disputa por la soberanía en la que Londres se niega a negociar.

"Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes”, afirmó Quirno. El escenario elegido fue el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, sede de la cena anual del CARI. Entre los presentes se encontraban varios embajadores invitados por el presidente de la organización, Francisco de Santibañes; incluido el embajador británico David Cairns, quien se retiró luego del discurso del jefe de la diplomacia libertaria.

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La mención forma parte de la estrategia que Javier Milei anunció en la cadena nacional del 3 de septiembre para intentar frenar el desarrollo del proyecto en la cuenca ubicada al norte de la Isla Soledad. Argentina activó sanciones, denuncias penales y acciones judiciales contra empresas y directivos vinculados a la explotación. También recurrió al mecanismo de solución de controversias previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una decisión que Londres cuestionó y que, según su visión, "plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido".

"La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos", sostuvo Quirno a modo de réplica. Y agregó que, si el Gobierno británico considera que sus actividades se ajustan al derecho internacional, podrá demostrarlo ante árbitros independientes. La presión también empezó a llegar a los potenciales proveedores del proyecto, según detalló, luego de que la empresa estadounidense Halliburton, dedicada a abastecer proyectos petroleros, confirmara que no trabajará en Sea Lion; mientras que Navitas reconoció que deberá reemplazar a dos contratistas.

El ruido con los países de la región

Pero la inclusión de Malvinas como clave de la política exterior argentina ya no se limita a Londres, sino que la relación con los países de la región, en particular con Chile. El foco está puesto en la reactivada ruta marítima entre Punta Arenas y los habitantes británicos de las Islas, que 80 empresarios de ambos lados comenzaron a impulsar durante una ronda de negocios realizada a fines de septiembre organizada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), para cerrar acuerdos de abastecimiento con proveedores chilenos. El primer viaje está previsto para noviembre y podría convertirse en una nueva vía de abastecimiento para el archipiélago, a unos 900 kilómetros de Punta Arenas.

Quirno ya había advertido que la Argentina espera que Chile respete los acuerdos bilaterales vigentes y sostuvo que el vínculo con Santiago es "muy fluido", mientras que desde el CARI, dejó una definición más política. "La conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral", sostuvo. El canciller planteó que la cooperación en integración, infraestructura, energía y minería estará atravesada por la posición de cada gobierno frente a la soberanía argentina sobre Malvinas.

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El mensaje también alcanza a Uruguay, que durante años funcionó como una de las principales vías de abastecimiento de las Islas. La eventual conexión con Punta Arenas puede modificar ese esquema y abre un nuevo frente regional para la diplomacia argentina, justo cuando Buenos Aires busca impedir que terceros países terminen facilitando, de manera directa o indirecta, la explotación de los recursos de Malvinas. "Cada gobierno es soberano para decidir su propio rumbo. Y cada acción tiene consecuencias", sostuvo Quirno.

La “convicción moral” de Milei con Flávio Bolsonaro

Uno de los temas más convocados del evento del think tank dedicado a las relaciones internacionales fue la derrota de Lula da Silva ante Flávio Bolsonaro, por 47% contra 45% de los votos, en las elecciones presidenciales de Brasil. Un día después de la primera vuelta, Quirno volvió a celebrar el triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva y lo presentó como una señal del avance conservador en la región.

El canciller destacó especialmente el respaldo de Milei al candidato del Partido Liberal y reivindicó que el Presidente haya tomado posición aun cuando podía tener un "costo" político. "Lo hizo con la convicción moral de que acompañarlo era lo correcto”, afirmó Quirno.

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"La llamada ola azul recibió ayer un nuevo impulso en Brasil", sostuvo el canciller, que habló de la posibilidad de "consolidar un giro político de alcance histórico en la región". En ese escenario, una eventual victoria de Flávio Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre podría acercar nuevamente a los dos principales socios del Mercosur y reforzar el alineamiento regional de Milei, en contraste con la relación tirante que mantuvo con Lula durante buena parte de su mandato y que derivó en la reducción de la representación al ámbito comercial tras la convocatoria de Julio Bitelli a Brasilia y el regreso de Daniel Raimondi a Buenos Aires.

DCQ