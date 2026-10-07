Obama vuelve (a hacer campaña contra Donald Trump)

A cuatro semanas de las estratégicas elecciones de medio término en Estados Unidos, se recalienta el escenario político: tanto republicanos como demócratas juegan sus cartas más fuertes. Donald Trump recorre el país en una frenética gira que lo llevará a hablar en 36 mitines en 17 estados durante 32 días. Y desde la vereda opuesta se asoma una cara conocida: la del expresidente Barack Obama, que reaparece en público después de haber participado en las últimas ceremonias conmemorativas de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.

Trump fue tildado de "desquiciado y peligroso" tras sugerir que podría dejar que Irán "destruya" Los Ángeles o San Diego

La oposición demócrata busca obtener la mayoría en el Congreso el próximo 3 de noviembre. Para lograr este avance parlamentario, el partido recurre al exmandatario, una de sus figuras más populares, para traccionar votos en el estratégico estado de Michigan, donde participará de un mitín el próximo 24 de octubre. Según una encuesta de la CNN, Obama mantiene un 57% de opinión favorable, contra el 34% del actual presidente.

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Michigan, uno de los "estados bisagra" que podrían definir la elección

La disputa en Michigan genera alerta entre los estrategas partidarios por la paridad que muestran los sondeos previos. Aunque los demócratas ganaron todas las elecciones para el Senado en ese estado desde 2000, la última votación se definió por apenas 0,3 puntos de diferencia. La salida del legislador demócrata Gary Peters abrió una vacante absoluta y transformó esta elección en una pulseada con final abierto.

Barack Obama anunció su presencia en el mitín de Michigan con un posteo en X.

Por eso, Obama estará a cargo del acto político central el próximo 24 de octubre, en la emblemática ciudad de Detroit. El objetivo principal de su visita es apuntalar la candidatura al Senado de Abdul el-Sayed, un epidemiólogo musulmán que representa al ala más progresista de la fuerza. El-Sayed compite de manera directa contra el republicano Mike Rogers en un estado que se convirtió en un distrito pendular decisivo para la conformación de las mayorías parlamentarias.

La elección de Detroit para el desembarco de Obama responde a criterios demográficos específicos de la campaña. Cerca del 75% de los residentes de esa ciudad pertenece a la comunidad afroamericana, un sector del electorado donde el expresidente conserva sus mayores niveles de simpatía. La exvicepresidenta Kamala Harris también participó en actividades de apoyo a El-Sayed en esa misma localidad durante el mes pasado.

La interna del Partido Demócrata expone visiones encontradas sobre el electorado

El avance de candidaturas como la de El-Sayed profundizó los debates internos entre las diferentes corrientes demócratas. El sector tradicional del partido insiste en que las propuestas moderadas son las únicas capaces de atraer a los votantes independientes en los distritos indecisos. Por el contrario, el ala más izquierdista, referenciada en el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostiene que la ciudadanía reclama un cambio radical para frenar las políticas de la administración de Trump.

La participación de Obama se intensificará a través de diferentes formatos de difusión masiva durante los últimos días previos a la votación. El dirigente nacional grabó anuncios publicitarios para televisión que saldrán al aire esta semana en apoyo a candidatos a gobernador.

Las apariciones del expresidente durante este año incluyeron también visitas a la ciudad de Austin, en el estado de Texas, donde mostró su apoyo a James Talarico, aspirante al Senado, y de Gina Hinojosa, postulante a la gobernación. El rol de las figuras opositoras se concentra en instalar al Poder Legislativo como un dique de contención frente a las medidas de la Casa Blanca.

MB/ff