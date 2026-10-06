Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento del psiquiatra que mató a 13 soldados en una base militar

El Pentágono anunció que el presidente Donald Trump decidió aprobar la ejecución por pelotón de fusilamiento de un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en el año 2009, asesinó a 13 soldados e hirió a otros 32 en una base militar. .

La ejecución de Nidal Malik Hasan por el ataque que llevó a cabo en Fort Hood, Texas, será la primera realizada por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde el año 1961.

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El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X, indicó que "el Secretario de Guerra Pete Hegseth ha recomendado —y el Presidente Donald J. Trump ha aprobado— la muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de EE.UU. para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009. Mató a 13 personas y hirió a 32 más mientras gritaba 'Allahu Akbar' durante el ataque".

Y agregó que "el secretario del Ejército fijará la hora y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan por fin ha llegado”.

Un jurado militar había condenado a muerte a Hasan en 2013 por perpetrar el tiroteo masivo inspirado por Al Qaeda en Fort Hood.

Quién es y qué hizo Nidal Hasan

Nidal Hasan es un musulmán de origen palestino nacido en Estados Unidos que, el 5 de noviembre de 2009, comenzó a disparar en una instalación médica de la base de Fort Hood, que servía como punto de concentración para el despliegue de soldados en zonas de combate.

Como resultado de su ataque murieron 13 soldados y 32 más fueron heridos. Hasan quedó parcialmente paralizado al ser alcanzado por los disparos de un agente de la policía civil.

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Al tribunal que juzgó a Hasan se le informó que él se oponía a las ocupaciones estadounidenses de Afganistán e Irak; y que habría mantenido conversaciones con una supuesta figura de Al Qaeda, el clérigo radical Anwar al Awlaki, que perdió la vida en un ataque con dron de Estados Unidos en Yemen.

HM/DCQ