Reforma militar en Estados Unidos: en RDC se realizó un análisis sobre los anuncios del secretario de Defensa de Estados Unidos

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) en la pantalla de +Perfil, el periodista, Norman Powell, evaluó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una profunda transformación de las Fuerzas Armadas, que incluye la creación de un nuevo comando dedicado a los drones y una reducción del 20% en la cantidad de generales y almirantes.

“Pete Hegseth anunció cambios importantes realmente en las fuerzas armadas”, señaló Powell al describir las medidas presentadas por el secretario de Defensa. Entre ellas, destacó “la creación de un nuevo mando dedicado a los drones y la reducción en un 20% del número de generales y almirantes del país”.

Según el periodista, la reducción de la cúpula militar provocó cuestionamientos. “Algo que ha sido bastante criticado en las últimas horas por militares, por militares retirados y analistas”, afirmó.

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Drones, inteligencia artificial y futuro de la guerra

Uno de los principales ejes de la reforma es la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito militar. Powell explicó que, “El Pentágono también pondrá en marcha una iniciativa para estudiar el futuro de la guerra”.

El proyecto contará con la participación de figuras del sector tecnológico y de la política estadounidense. Según Powell, la iniciativa “será liderada en parte por el director ejecutivo de SpaceX, nada menos que Elon Musk, y el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich”.

La reforma anunciada también contempla cambios institucionales dentro del Departamento de Defensa. “Hedges también dijo que el Departamento de Defensa creará una oficina de asuntos religiosos y planea construir una nueva base militar por primera vez en 40 años”, explicó Powell en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Los anuncios fueron realizados ante integrantes de las Fuerzas Armadas en Virginia. Powell detalló que, “los anuncios estos de Hedges fueron realizados ante oficiales y subalternos y líderes de tropa en Quantico, en Virginia”.

En ese marco, el periodista describió el alcance que el gobierno estadounidense pretende darle a la reforma militar: “Eso le fichó como la transformación más rápida en tiempos de paz en la historia militar moderna”.