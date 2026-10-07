Rusia fue sancionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra

Por 21 votos a favor, 5 abstenciones y 25 en contra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) sancionó en Ginebra a Rusia. Moscú no es miembro de este Consejo, pero participa como observador. Dicho Consejo ha prorrogado recientemente un mandato de vigilancia específica sobre la situación de los derechos humanos en Rusia, que puede hacer uso solamente de la palabra, lo cual no se produjo en esta ocasión, por la ausencia de sus diplomáticos en la sala.

El texto aprobado, propuesto por Irlanda en nombre de la Unión Europea, condena la “represión sistemática ejercida por la Federación de Rusia contra la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, y la disidencia política, necesitando una vigilancia internacional sostenida”. En consecuencia “exhorta a las autoridades rusas a respetar las libertades fundamentales y a asegurar la participación política y un proceso electoral democrático”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No obstante, gozan de impunidad en Rusia “las ejecuciones extrajudiciales de críticos al gobierno, la erosión del pluralismo político, la represión sistemática de la sociedad civil, de los medios de prensa independientes, los periodistas, los pueblos autóctonos, y las minorías”. La resolución demanda al gobierno de Vladimir Putin a permitir que la Relatora Especial de este Consejo para Rusia, la búlgara Mariana Katzarova, tenga “libre acceso, completo y sin obstáculos al país, y permitirle contactar libremente con las partes interesadas, incluyendo a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, y a las personas detenidas”.

La máxima instancia de la ONU en la materia se declara “profundamente preocupada por las informaciones según las cuales personas, incluyendo a los manifestantes pacíficos que hacen uso público de la palabra para denunciar la degradación del estado de derechos y la invasión rusa en Ucrania, resulten objeto de arrestos y detenciones arbitrarias en masa y sean acosadas”.

Alfabéticamente, votaron a favor: Albania, Bulgaria, Chile, Colombia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Francia, Gambia, Islandia, Italia, Japón, Islas Marshall, Holanda, Macedonia del Norte, República de Correa, Eslovenia, España, Suiza, Inglaterra. En cambio se abstuvieron Angola, Benin, Bolivia, Brasil, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, República Dominicana, Egipto, Ghana, India, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Malawi, Mauricio, México, Pakistan, Qatar, Sudáfrica y Thailandia. Se opusieron Burundi, China, Cuba, Etiopía y Vietnam.

Los sondeos de opinión en Europa Occidental dan cuenta que un 77% de la población comprende que la seguridad en Europa se está jugando en las estepas del Donbas. El 76% estima que la UE debe apoyar a Ucrania hasta conseguir una paz durable, y el 70% es favorable a mantener las sanciones contra Moscú hasta conseguir una paz justa y durable. A su vez, el 56% de la ciudadanía apoya que se mantenga el financiamiento europeo, un desmentido a que no tardarían en abandonarlo. Los únicos que dejaron caer a Ucrania han sido los Estados Unidos.

El principal aporte financiero a Ucrania es el de Alemania, con 43 mil millones de euros de ayuda civil bilateral y cerca del 58 mil millones de euros de financiamiento militar, según cifras oficiales. Alemania impulsa una alianza con Francia, el Reino Unido y 30 países mas, para que Ucrania haga frente a los rigores del invierno en puerta. La ONU pregona “esperar lo mejor es preparar lo peor”. En los reciente bombardeos, Rusia atacó 40 depósitos de víveres utilizados por la ONU.

De momento, la gran incógnita es qué va a hacer la justicia de Europa Occidental con los US$ 210.000 millones de sus reservas depositados por Rusia en el banco Euroclear de Bruselas, Bélgica, actualmente inmovilizados por las sanciones de Bruselas, más otros 25.000 millones repartidos en bancos privados de otros países de la UE, principalmente en Francia.

Euroclear no es un banco comercial tradicional, sino un depositario central de valores que custodia y liquida activos, cuyos intereses se han destinado parcialmente a apoyar a Ucrania.



