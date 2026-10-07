La palabra del día es recesión económica

El Banco Mundial volvió a recortar la proyección de crecimiento de la Argentina para este año. Tenía un pronóstico, para mí exagerado, de 3,6% y ahora lo redujo a 2,1%, una cifra que todavía me parece un poquito optimista. Ese fue un primer dato importante.

Pero después apareció una crónica muy interesante de Javier Blanco en La Nación, basada en el famoso Relevamiento de Expectativas de Mercado, el REM, que sugiere directamente que la economía argentina habría caído en recesión.

Para los analistas consultados, la actividad económica se habría retraído entre 1% y 1,1% durante el tercer trimestre del año, es decir, entre julio, agosto y septiembre. Si a eso se suma la contracción del 0,6% ya registrada entre abril y junio, la Argentina habría acumulado dos trimestres consecutivos de caída. Es decir: recesión.

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El dato surge del REM, una encuesta muy amplia que realiza todos los meses el Banco Central entre economistas, consultoras, bancos, centros de investigación, organismos internacionales y entidades financieras. Entre el 28 y el 30 de septiembre fueron consultados 44 economistas y 33 consultoras, además de entidades financieras.

Lo interesante es cómo cambiaron las expectativas. Hasta el mes anterior, los consultados estimaban que entre julio y septiembre la actividad había crecido entre 1,1% y 1,3%. Eso los llevaba a proyectar para 2026 una expansión del orden del 2,1%. Ahora estiman que la economía se habría contraído entre 1% y 1,1%. Y, como consecuencia, recalcularon la expansión prevista para todo el año en apenas 1,2% a 1,5%. Es prácticamente un año sin crecimiento.

Hace varios días que venimos comentando que algunos pronósticos empezaban a sugerir que la economía general estaba entrando en recesión. Ahora la palabra apareció con mucha más claridad. La palabra del día es recesión. Veremos si esto se confirma, si se revierte o si se agrava.

El problema es que tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo han sostenido que las mediciones no están mostrando la realidad. Milei lo dijo en una entrevista y Caputo volvió a repetir esa idea. Entonces aparece una pregunta bastante elemental. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos las mediciones? ¿O entendemos que la realidad no encaja con lo que dice el Gobierno? Quién sabe.

La afirmación de que las mediciones no reflejan la realidad es, naturalmente, muy cuestionable, porque muchas de esas mediciones son producidas por el propio Estado y entendemos que el INDEC funciona como un organismo independiente y manejado seriamente.

La aparición de Alberto Ades en la reunión de Gabinete

En este contexto apareció también el economista Alberto Ades, a quien entrevisté varias veces y que acaba de publicar un libro muy interesante, Lo que se desvanece. El libro plantea, entre otras cosas, una cuestión que me parece muy interesante: cómo estamos viviendo. La hiperproductividad, la presión permanente, el trabajo desde casa, el WhatsApp. Muchos ya no sabemos muy bien cuándo estamos trabajando y cuándo no. Ni siquiera si existe todavía algo parecido al tiempo libre.¿Qué pasó con la clase media? ¿Qué pasó con nuestras vacaciones? De eso trata, en buena medida, Lo que se desvanece.

Yo pensé inicialmente que Ades había venido a Buenos Aires simplemente a presentar su libro. Pero terminó participando de una reunión con el Gobierno. Fue invitado al gabinete nacional y allí formuló algunas observaciones sobre la situación económica. Habló, por ejemplo, de inversores reacios a jugarse por la Argentina porque la política pesa, mencionó las tasas de interés y el crédito caro, entre otras cuestiones.

Sobre esa reunión circularon después muchos comentarios. Se dijo, aunque a mí no me consta y francamente no sé si es cierto, que Caputo no había participado de la reunión argumentando que estaba enfermo por la presencia de Ades. Después apareció esa misma noche en el programa del Gordo Dan. Reitero: yo no tengo forma de asegurar que esa versión sea correcta. Pero alrededor de aquella reunión circularon muchos rumores y comentarios.

Y Caputo, en esa aparición, se mostró particularmente enfático. Dijo que iban a “cortarle la cabeza” a los opositores en las elecciones y repitió varias veces que no había ninguna medición ni ninguna posibilidad de que Milei perdiera las próximas elecciones.

Yo no sé qué va a pasar el año que viene.

No lo sabe Milei.

No lo sabe Caputo.

No lo saben ustedes.

Y tampoco lo sé yo.

Vaya uno a saber.

Milei puede ganar, puede perder, puede ganar por mucho o el resultado puede ser mucho más ajustado. Hoy es impronosticable. Uno puede encontrar argumentos para sostener perspectivas muy distintas. De hecho, hace unos días planteé que, incluso considerando la caída de la imagen del Gobierno y las críticas que recibe, Milei todavía podría tener un buen desempeño electoral. No estoy encontrando una relación necesariamente directa entre una mala imagen y el resultado electoral.

Pero una cosa es reconocer que el resultado de una elección futura es incierto y otra muy distinta sostener que no existe ninguna posibilidad de perderla.

En este contexto, además, un ministro de Economía debería procurar transmitir calma. Calma a los mercados, a los inversores, a los bonistas, a los consumidores y a los empresarios. Y la impresión que deja Caputo en estas apariciones es otra. Se lo ve alterado. Tan alterado, por momentos, como el propio Presidente.

Por ahora tenemos un Banco Mundial que recorta sus previsiones, un REM que sugiere una contracción de la actividad, una economía que podría haber acumulado dos trimestres consecutivos de caída y un Gobierno que sostiene que las mediciones no muestran adecuadamente la realidad.

Por eso, al menos hoy, hay una palabra que empieza a imponerse sobre todas las demás.

Recesión.