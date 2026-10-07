Tomás Rebord analizó en su programa de +Perfil las últimas declaraciones de Patricia Bullrich y puso el foco en una eventual candidatura presidencial de la actual senadora para 2027. El conductor destacó especialmente que la dirigente evitó cerrar esa posibilidad y aseguró que esperará para observar cómo evoluciona el escenario político.

“Siempre hay que saber cuál es tu momento, cuál es tu tiempo. Yo probé una vez y no llegué”, respondió Bullrich durante una entrevista con Robertito Funes Ugarte. Y agregó: “Voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar, tampoco tengo tanto tiempo”.

La senadora confirmó además que mantiene aquella aspiración: “Si vos me decís ese sueño que tuviste, ¿lo querés llevar adelante? Sí, porque tengo las ideas intactas. Tengo un montón de ideas de cómo transformar muchísimas cosas en el país”. Sus declaraciones volvieron a alimentar las especulaciones sobre 2027.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por qué Bullrich es un“free agent”

Rebord interpretó las declaraciones como una señal de autonomía política respecto del Gobierno de Javier Milei. “Es una free agent”, definió durante su programa. Para el conductor, las últimas apariciones públicas de Bullrich muestran a una dirigente que comenzó a construir un posicionamiento propio sin romper formalmente con el oficialismo.

Ese perfil también apareció durante el Coloquio de IDEA, donde Bullrich respaldó la continuidad del rumbo macroeconómico, pero reclamó que la recuperación alcance también a sectores como la industria, el comercio y la construcción. Además, mantuvo un almuerzo privado con más de 30 empresarios.

Rebord lo resumió desde su propia interpretación: “La semana pasada ya le hizo el canto de sirena a todos los empresarios”, y agregó que, a su entender, “el círculo rojo quiere a Patricia”.

Bullrich también habló de Cristina Kirchner

Otro momento que llamó la atención de Rebord fue la respuesta de Bullrich cuando le preguntaron por Cristina Kirchner. “No tengo onda con ella, nunca la conocí mucho, pero no me gusta que un presidente argentino termine preso porque le hace quedar mal al país. Eso me da bronca, es triste”, afirmó la senadora.

Rebord celebró esa declaración desde su propia mirada política y la interpretó como una diferenciación respecto de discursos más duros dentro del oficialismo.

El antecedente de 2023

La posibilidad de una competencia entre Bullrich y Milei llevó a Rebord a recordar las elecciones presidenciales de 2023. En aquella primera vuelta, Milei obtuvo el 29,99% de los votos y Bullrich el 23,84%, una diferencia de poco más de seis puntos según los resultados provisorios oficiales de la Dirección Nacional Electoral.

“Le puede llegar a ganar una PASO”, especuló Rebord al observar nuevamente aquellos números, aunque aclaró que él mismo no daba por descontado ese resultado.

La discusión lo llevó también a reivindicar las primarias como mecanismo para resolver disputas internas. “Tenés una herramienta concreta que te ordena interna”, sostuvo, y señaló que una dinámica semejante también podría ser útil para otros espacios políticos. "Milei y su hermana odian a Patricia en este momento, es su principal amenaza, es el principal problema que enfrentan", dijo.

Por ahora, Bullrich no anunció ninguna candidatura. Su definición fue bastante más cautelosa: “Voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos”. Para Rebord, sin embargo, esa espera ya constituye un dato político que merece seguirse de cerca rumbo a 2027.