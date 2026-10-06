Tomás Rebord anticipó los motivos por los que "vamos a colapsar como nación"

Tomás Rebord analizó en su programa de +Perfil las transformaciones del escenario internacional y cuestionó las interpretaciones que, según su mirada, continúan intentando explicar el mundo con categorías que ya quedaron desactualizadas. Para el conductor, el crecimiento de China y los cambios en el liderazgo estadounidense modificaron profundamente las relaciones entre las principales potencias.

“A mí todos los análisis últimamente me resultan agotadores”, planteó Rebord. Según sostuvo, muchas interpretaciones terminan concentrándose en la indignación ideológica sin responder una pregunta que considera más relevante: “Mucho más interesante que explicar por qué pasó algo es tratar de interpretar qué se hace con lo que está pasando”.

Por qué es importante que los Estados persiguen sus intereses nacionales

Rebord sostuvo que el sistema internacional atraviesa una etapa en la que los Estados vuelven a priorizar con mayor claridad sus propios intereses.

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“Creo que estamos en una era donde los Estados persiguen sus intereses nacionales”, afirmó. Para el conductor, la Argentina debería actuar bajo la misma lógica: “Eso es lo que tiene que hacer la República Argentina. Defender sus intereses nacionales”.

En ese punto cuestionó la concepción internacional del Gobierno de Javier Milei. Rebord consideró que existe una contradicción entre la orientación libertaria del Presidente y la política desarrollada por Donald Trump, a quien definió como el principal aliado externo de la administración argentina. “Su relación con Trump es el mayor activo que tiene este Gobierno, por lejos”, sostuvo.

No obstante, "lo que Milei quiere es la gran supremacía del mercado, que es el mejor ordenador posible de bienes y servicios en aras de su eficiencia para una nueva sociedad que prescinda de un orden administrativo", dijo. Luego añadió: "Javier Milei creía que el interés nacional era una excusa para chorear. Esa fue la evolución natural de su pensamiento siempre: que destruir el Estado era agrandar la nación, una reversión de ATE".

Ese pensamiento del presidente según el conductor de +Perfil "queda muy a contramano de este planeta y en este momento". "Y lamentablemente, estamos medio huérfanos en esta etapa de pensamiento argentino para los argentinos". "Que era lo que antes solíamos tener", indicó.

¿Qué es pensamiento argentino para los argentinos?

Para Rebord, el pensamiento argentino para los argentinos es un problema excede al oficialismo y alcanza también a buena parte de la oposición. “La política internacional real no es anteponer ideología. No es estar con los buenos del mundo contra los malos. Es hacer lo que te conviene. Es hacer lo que le conviene al conjunto del pueblo argentino”, afirmó.

El conductor cuestionó que la discusión política se organice permanentemente alrededor de categorías morales. “Lo que creen es que hay personas intrínsecamente buenas e intrínsecamente malas. Está todo lo que está bien y todo lo que está mal. Nunca hay política”, sostuvo.

El problema del péndulo político

Rebord también puso el foco en la velocidad con la que cambian las preferencias electorales en las democracias occidentales. Utilizó el reciente resultado de Brasil como ejemplo de esa dinámica.

“El péndulo gira demasiado rápido para cualquier proyecto, en cualquier dirección”, señaló Rebord. A su entender, los cambios constantes dificultan que los gobiernos puedan sostener proyectos de largo plazo y construir horizontes previsibles. "Si las elecciones presidenciales fueran cada 2 años, cambiaríamos de presidente cada dos años", sentenció.

Por eso, planteó la necesidad de establecer acuerdos que sobrevivan a los gobiernos. “Si como argentinos no empezamos a tener algunos puntos de consenso permanente, vamos a colapsar como nación”, advirtió.

Entre esos consensos mencionó la cuestión Malvinas, la política de derechos humanos y la necesidad de evitar la emisión monetaria indiscriminada. Sobre este último punto, incluso reconoció un aporte del actual Gobierno: “Es el riesgo de la emisión. Ese es el legado mileísta. Cuidado con el money printer”.

Para Rebord, la discusión central no pasa entonces por encontrar una política exterior alineada automáticamente con una ideología, sino por definir aquello que la Argentina considera permanente. “Hoy un verdadero estadista lo que debería es leer el mundo y ver qué le conviene a la República Argentina”, resumió.