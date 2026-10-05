RDE: por qué el resultado de la primera vuelta en Brasil fue una sorpresa y qué puede pasar en el balotaje

Las elecciones en Brasil dejaron un escenario abierto de cara a la segunda vuelta y revelaron la fuerte polarización política del país. En Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, Ariel Maciel, editor de Economía en Perfil, Fernando Pedroza, analista de Internacionales, y Lionel Paredes, editor de Mundo Pymes, analizaron las claves del resultado y sus posibles consecuencias económicas y regionales.

El intercambio abordó el comportamiento de los votantes, la abstención, el papel de los mercados y las relaciones comerciales con China y Estados Unidos. También se discutió qué impacto podría tener el resultado brasileño sobre Argentina y el Mercosur, además de las dificultades que enfrentará el próximo gobierno para construir mayorías políticas.

El resultado de Brasil y las incógnitas hacia el balotaje

Para Ariel Maciel, el resultado de la primera vuelta fue sorpresivo, aunque se encontraba dentro de un escenario de paridad que ya aparecía en las encuestas. El editor de Economía de Perfil señaló que uno de los factores centrales fue el voto castigo contra Lula y vinculó el resultado con una tendencia de mayor polarización política en América Latina.

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Maciel sostuvo que ahora será necesario observar cómo se reconfigura la campaña de Lula da Silva y hacia dónde se dirigen los votos que no fueron para los dos candidatos que avanzaron al balotaje. En su análisis, una lectura lineal de esos votos podría favorecer al candidato opositor, aunque remarcó que el escenario todavía debe ser reconfigurado.

"Ahora hay que reconfigurar absolutamente todo", planteó Maciel al referirse al nuevo escenario que se abre después de la primera vuelta.

Por qué las encuestas no anticiparon el resultado

Desde la perspectiva internacional, Fernando Pedroza también consideró que el resultado fue una sorpresa, aunque aclaró que las diferencias se mantuvieron dentro de un margen relativamente estrecho. Para el analista, no necesariamente puede explicarse el crecimiento del candidato opositor por una transferencia automática de votos de un tercer candidato.

Pedroza planteó otra interpretación: durante la campaña, parte del electorado de derecha habría dejado de lado sus cuestionamientos iniciales y priorizado la posibilidad de evitar la continuidad de Lula. "La prioridad es que pierda Lula", resumió el analista como explicación de ese comportamiento electoral.

También señaló que las encuestas funcionan como una fotografía de un momento determinado y que pueden tener dificultades para captar movimientos de último momento. En el caso de Brasil, agregó, la complejidad territorial y logística vuelve particularmente difícil realizar mediciones electorales de gran precisión.

Brasil, un país atravesado por múltiples polarizaciones

Pedroza diferenció el proceso brasileño de otros antecedentes electorales de la región. Según explicó, Brasil presenta una polarización simultánea en los planos geográfico, político, económico y religioso.

El analista también destacó que el candidato opositor habría logrado diferenciarse de su padre en determinados aspectos de su estilo de campaña. Según Pedroza, tuvo un discurso menos ideológico y puso mayor énfasis en cuestiones vinculadas con la economía, la seguridad y las agendas cotidianas.

Para el analista, ese matiz pudo haberle permitido acercarse a votantes que, ante una campaña más ideológica, podrían haber optado por Lula o por un tercer candidato. Pedroza consideró que esa característica también podría ser relevante para una eventual etapa de gobernabilidad.

La abstención y el voto que todavía puede cambiar el escenario

Otro de los puntos analizados fue la abstención electoral. Pedroza señaló que se ubicó ligeramente por encima del 20%, aunque sostuvo que se encuentra dentro de los rangos históricos de Brasil.

El analista consideró difícil determinar si esos electores se movilizarán en la segunda vuelta para favorecer a Lula. A su entender, la abstención constituye un fenómeno estructural, aunque también puede expresar cierto nivel de descontento con las alternativas disponibles.

Pedroza resumió esa situación al señalar que, en el escenario brasileño, "Lula le ganó a Bolsonaro porque era la oposición y este Bolsonaro le gana a Lula porque es la oposición también".

La dificultad del oficialismo

Maciel profundizó el análisis sobre el desempeño del oficialismo y recordó que el actual Lula construyó alianzas con sectores de centro-derecha que anteriormente hubieran resultado difíciles de imaginar. Según el editor de Economía, esa estrategia permitió ampliar su base electoral y regresar a la Presidencia.

Sin embargo, Maciel planteó que ese proceso también pudo haber generado cierto descontento o apatía entre parte de su electorado tradicional. En su interpretación, la creciente polarización regional castiga especialmente a quienes intentan ubicarse cerca del centro.

"Si además sos oficialismo, te va a costar mucho más", señaló Maciel al explicar cómo la condición de gobierno puede convertirse en un factor adverso dentro de escenarios electorales cada vez más polarizados.

Brasil quedó dividido y el mercado reaccionó al resultado

Maciel también destacó la división territorial que dejó la elección brasileña. A diferencia de otros procesos electorales de la región, sostuvo que el mapa político de Brasil no quedó dominado de manera uniforme por una sola fuerza.

En materia económica, el editor de Economía de Perfil señaló que los mercados recibieron favorablemente el resultado de la primera vuelta. Según Maciel, comenzó a observarse una mayor atención sobre los bonos latinoamericanos y sobre las perspectivas de integración económica regional.

De todos modos, el propio Maciel aclaró que todavía falta conocer qué orientación económica adoptará el próximo gobierno. Por eso, consideró que las primeras reacciones de los mercados deberán ser observadas en el tiempo.

China y Estados Unidos, dos ejes para la política exterior brasileña

La política exterior fue otro de los ejes abordados durante Ronda de Editores. Pedroza planteó que Brasil tendrá que definir cómo equilibrará sus relaciones con China, Estados Unidos y el BRICS en el nuevo escenario político.

El analista recordó que durante la Presidencia de Jair Bolsonaro hubo una relación importante con China y Rusia, mientras que el vínculo con la administración de Joe Biden estuvo atravesado por diferencias políticas. En el escenario actual, Pedroza observó una mayor cercanía de Flavio Bolsonaro con el espacio político de Donald Trump.

"¿Va a seguir en el BRICS? ¿Va a seguir produciendo con China? ¿O va a volcarse a Estados Unidos?", planteó Pedroza al resumir las principales incógnitas sobre el futuro de la política exterior brasileña.

El analista consideró que Brasil podría intentar mantener un equilibrio entre ambos espacios. También remarcó que cualquier modificación económica de gran magnitud deberá atravesar al Congreso brasileño, lo que limita la posibilidad de aplicar cambios radicales de manera unilateral.

El peso de China en la economía brasileña

En el tramo económico del intercambio, Lionel Paredes, editor de Mundo Pymes, puso el foco en la relación comercial entre Brasil y China. El especialista señaló que Brasil mantiene un vínculo comercial especialmente relevante con el gigante asiático.

"Brasil está vendiendo más productos a China que lo que China le está comprando a Brasil", destacó Paredes. A partir de ese dato, sostuvo que la relación con China seguirá siendo relevante independientemente de quién gane la segunda vuelta.

Pedroza retomó el planteo y comparó esa situación con la relación comercial entre Argentina y China. Según explicó, la estructura comercial brasileña presenta características diferentes y una posición de mayor fortaleza frente al gigante asiático.

El resultado brasileño también puede impactar en el Mercosur

El escenario brasileño también fue analizado en relación con el Mercosur. Santiago Llull planteó que una mayor coincidencia política entre Argentina y Brasil podría facilitar determinadas negociaciones con otros mercados y abrir oportunidades para el bloque regional.

Pedroza coincidió con la importancia de una mayor coordinación política dentro del Mercosur. Según el analista, una mayor uniformidad entre los principales socios puede darle al bloque una orientación más definida en un contexto internacional complejo.

Para Argentina, la elección brasileña adquiere una relevancia adicional por el peso económico y comercial de su principal socio regional. El resultado, por lo tanto, puede incidir en la relación bilateral y en las discusiones sobre la apertura de nuevos mercados.

La gobernabilidad será uno de los principales desafíos

Pedroza también puso el foco en la dificultad que tendría cualquier futuro gobierno para avanzar con transformaciones profundas sin respaldo parlamentario. El sistema político brasileño obliga a construir acuerdos en el Congreso, especialmente frente a iniciativas económicas de gran alcance.

El analista señaló que los partidos de centro y centro-derecha conservan un peso importante y que las mayorías legislativas serán determinantes para la próxima administración. Por ese motivo, consideró poco probable la aplicación de cambios económicos radicales sin negociaciones políticas.

La gobernabilidad aparece así como una de las principales incógnitas que dejará el balotaje. El resultado presidencial deberá combinarse con la composición del Congreso y con la capacidad del ganador para construir acuerdos.