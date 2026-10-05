RDEco: por qué los proveedores locales compiten en desventaja con el RIGI

El debate sobre el RIGI no se limita a la llegada de grandes inversiones: también alcanza a las empresas argentinas que buscan convertirse en proveedoras de esos proyectos. Axel Boerr explicó, en la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que el beneficio del régimen está concentrado en los titulares de las inversiones, mientras que sus proveedores deben competir en condiciones diferentes.

Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), planteó que las grandes compañías que invierten en el país compran a proveedores locales, pero estos deben enfrentarse a competidores internacionales. “Hoy, con el RIGI, el que tiene el beneficio es el titular del proyecto”, señaló. Y explicó: “Esa gente compite con proveedores de otros países que no tienen el costo argentino”.

RIGI, proveedores locales y competencia internacional

Para Boerr, el problema central es la falta de equilibrio competitivo. “Ahí vos necesitarías de alguna forma poder equilibrar para que la competencia sea justa”, sostuvo. Y fue categórico sobre la situación actual: “Esa competencia hoy no es justa”.

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El empresario también cuestionó el impacto de la paridad de importación sobre la industria nacional. “Argentina, y esto pasa en un montón de segmentos de la economía, es un país donde cuando el gobierno restringe la oferta, los precios tienden a paridad de importación”, afirmó.

Metanol, biodiésel y defensa de la competencia

Boerr utilizó el mercado del metanol como ejemplo de las dificultades que enfrentan las industrias locales. Según explicó, “YPF produce el 90% del metanol de la Argentina”, pero existen diferencias importantes entre el precio de exportación y el precio doméstico.

El resultado, advirtió, puede afectar incluso a una industria que utiliza insumos producidos dentro del país. “Un productor de biodiesel de Brasil, con metanol comprado a YPF, es más competitivo en Argentina, o sea, llevando el metanol y trayendo el biodiesel, que un productor acá”, explicó.

Frente a esta situación, Boerr descartó como solución la fijación directa de precios por parte del Estado. “No, porque eso es intervenir”, afirmó. En cambio, propuso fortalecer las herramientas de defensa de la competencia: “Lo que tenés que hacer justamente es no intervenir para formar monopolios u oligopolios”.

Cuando existan posiciones dominantes, planteó, “lo tenés que desarmar con la Ley de Defensa de la Competencia”. Su conclusión apunta a que el desarrollo industrial requiere mercados competitivos: “La única forma de poder competir es que los mercados funcionen como mercados” y, ante abusos, “se corrijan”.