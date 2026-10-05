RDEco: cuánto recibe realmente el Estado por la explotación de petróleo, gas y minería

La discusión sobre el RIGI también puso el foco en cuánto reciben las provincias por la explotación de los recursos naturales. El nivel de las regalías, la participación de las empresas provinciales y los beneficios impositivos del régimen fueron algunos de los puntos que analizaron Santiago Llull, Luis Bolomo y Jorge Lapeña.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los especialistas compararon los porcentajes de regalías aplicados al petróleo y a la minería y discutieron cuánto termina percibiendo el Estado por los proyectos alcanzados por el RIGI.

Regalías y recursos naturales: cuánto reciben las provincias

Llull planteó la discusión a partir del porcentaje de regalías aplicado a la minería y puso en duda si el 3% resulta suficiente para compensar la explotación de recursos como el gas, el litio y el cobre. “¿3% de regalía está bien y se cobra eso en el mundo?”, preguntó.

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La diferencia entre los esquemas quedó expuesta durante la conversación. “Petróleo es 12%”, precisó Bolomo al referirse a la regalía petrolera, mientras que el porcentaje mencionado para la actividad minera fue del 3%.

Por su parte, Lapeña explicó que las regalías están vinculadas con la propiedad provincial de los recursos naturales. “Las regalías están retribuyendo algo, que es que la provincia pierde el recurso originario, es la dueña del recurso originario”, sostuvo.

El especialista agregó: “Esa retribución, esa regalía, retribuye el haber cedido”.

Empresas provinciales y el impacto del RIGI

Lapeña amplió el análisis y explicó que las provincias productoras también cuentan con empresas propias vinculadas con la explotación de hidrocarburos y minerales. “Todas las provincias productoras de minerales y de hidrocarburos crearon en sus provincias una empresa provincial de hidrocarburos y minería”, afirmó.

Según el especialista, esas compañías pueden participar de los proyectos y obtener ingresos adicionales. “Participa en un porcentaje sin poner capital, y cobra una regalía adicional”, explicó.

Por eso, Lapeña cuestionó que el análisis sobre cuánto recibe el Estado se limite al porcentaje de regalías. También mencionó otros impuestos, como Ganancias e Ingresos Brutos. “No contó todo esto que estamos comentando ahora”, señaló.

El RIGI, sin embargo, modifica parte de ese esquema. “En el caso del RIGI, todo eso es justamente de lo que están exentas las empresas”, sostuvo Lapeña, aunque aclaró respecto del impuesto a las Ganancias: “solo en el baja del 35 al 25, no está exenta”.

Llull, por su parte, vinculó la discusión sobre los recursos con la generación de bienestar y la confianza económica. “Todo ingreso depende del egreso”, afirmó, y sostuvo que el ahorro en dólares también forma parte de la ecuación: “Es un tema cultural”.