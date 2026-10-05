Luis Bolomo explicó en RDEco por qué las petroleras pueden liquidar el 20% de sus ventas en el exterior

Jorge Lapeña advirtió sobre el riesgo de que las inversiones energéticas generen producción sin garantizar el ingreso de divisas al país y planteó una estrategia para ampliar los mercados regionales. “Si queremos conquistar el mundo, una conquista mundial por el gas argentino, primero hay que reconquistar el mercado chileno”, sostuvo.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el especialista también señaló la necesidad de aprovechar la infraestructura existente para llegar a Bolivia y Brasil: “Tenemos que venderle gas a Bolivia, que se quedó sin gas” y “hay que ofrecer gas a Brasil por el gasoducto boliviano”. A su entender, Argentina debería definir una estrategia comercial más amplia: “Pasividad total, nadie ha hecho un mapa y decir: estos serían nuestros clientes”.

Gas argentino, GNL y mercados de exportación

Sobre el GNL, Lapeña identificó a las exportaciones por barco como el principal foco actual, aunque reclamó una referencia para el mercado interno. “El precio FOB, Bahía Blanca o Punta Colorada, donde sea, ese es el precio de referencia nuestro”, explicó.

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En esa línea, sostuvo que los consumidores argentinos deberían beneficiarse de la competitividad internacional de los recursos locales. “Justamente, no el precio de importación, el precio de exportación”, afirmó. Y ejemplificó: “El mismo precio que no resignaste cuando exportaste”.

Dólares, inversiones y estabilidad energética

Luis Bolomo coincidió con el criterio general sobre los precios internos y puso el foco en la experiencia reciente de las petroleras respecto de la disponibilidad de divisas. “Desde hace muchos años las empresas petroleras pueden liquidar el 20% de sus ventas en el exterior. Y nunca pasó nada”, señaló.

El empresario remarcó que esa posibilidad no habría impedido el crecimiento de la producción: “La producción petrolera y gasífera en la Argentina se ha seguido incrementando fenomenalmente”.

En cuanto al futuro macroeconómico, Bolomo sostuvo que el aumento de las exportaciones podría modificar el escenario de disponibilidad de dólares. “El tema de los dólares en la Argentina dentro de 10 años va a ser una historia antigua”, afirmó, al proyectar un fuerte crecimiento conjunto de minería, petróleo, gas y agro.

Finalmente, destacó el avance de la infraestructura gasífera y de los proyectos de GNL: “Los gasoductos se están terminando de construir” y “el primer barco viene el año que viene”.