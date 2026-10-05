Flybondi se presentó en concurso de acreedores para renegociar sus deudas

La aerolínea low cost Flybondi se presentó en concurso de acreedores luego de afrontar en los últimos meses masivas cancelaciones de sus vuelos y una operación restringida en su funcionamiento. La causa judicial donde la compañía intentará negociar sus millonarias deudas, que superan los 120 millones de dólares, se tramitará en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, secretaría N° 47.

Para no llegar a la quiebra la empresa que en junio de 2025 fue adquirida por el grupo COC Global Enterprice, del empresario Leonardo Scatturice -muy cercano al gobierno de Javier Milei- decidió esta medida que se esperaba ya que sus operaciones estaban casi frenadas, con solamente el 17,7% de sus vuelos programados en el mes de julio.

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