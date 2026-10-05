Departamento de Justicia de EE.UU. no reabrirá investigación penal contra Jerome Powell

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no reabrirá una investigación penal contra el expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell por los sobrecostos del proyecto de renovación de los edificios del banco central.

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El fiscal general Todd Blanche no descartó seguir examinando la supervisión del proyecto ni tomar medidas si surgieran pruebas de irregularidades.

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“No vamos a reabrir la investigación penal en su contra”, dijo Blanche en una entrevista exclusiva con Bloomberg el viernes.

Blanche se refirió a un informe publicado esta semana por el inspector general de la Fed, que no encontró pruebas de que Powell hubiera cometido un delito en relación con el proyecto de US$2.400 millones. El fiscal general dijo estar satisfecho con el informe, pero sostuvo que Powell no había supervisado adecuadamente el proyecto.

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La Fed ha dicho que contratará a un auditor independiente para examinar los costos de las obras. Blanche agregó que, si esa revisión encuentra indicios de algún delito, el Departamento de Justicia podría abrir una investigación.

GZ