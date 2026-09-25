“Fue una reunión de poderosos”: en RDC analizaron la cena de Xi Jinping con los principales referentes tecnológicos

La cena ofrecida durante la visita de Xi Jinping reunió a poco más de 100 invitados y concentró a algunas de las figuras más influyentes de la política y la tecnología estadounidense. “Muchos coinciden en que fue una reunión de poderosos”, explicó el periodista Norman Powell.

Entre los asistentes estuvieron Elon Musk, Jensen Huang, Tim Cook, Sam Altman, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, en un encuentro marcado por la presencia de los principales referentes de la industria tecnológica y de inteligencia artificial. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Powell también analizó el debate sobre los riesgos de la IA, el intercambio de regalos entre los presidentes y la disputa con medios estadounidenses durante la visita.

La inteligencia artificial y el debate sobre sus riesgos

El debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial también estuvo presente. Powell destacó la postura de Jensen Huang, líder de NVIDIA, quien había cuestionado las visiones más apocalípticas sobre el futuro de esta tecnología. “Él dice que no es un peligro apocalíptico”, señaló.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la misma línea, Powell explicó la posición de Donald Trump frente al desarrollo de la IA: “Trump sostiene que no hay razones para entrar en pánico sobre los peligros de la inteligencia artificial” y remarcó que el presidente estadounidense insiste en permitir que la industria avance para evitar que Estados Unidos quede rezagado frente a China.

Pandas para Atlanta y un águila calva para Xi

Uno de los momentos simbólicos de la cena fue el intercambio de regalos entre los presidentes. Xi Jinping anunció que China enviaría dos pandas gigantes a Estados Unidos. “Xi anunció que le regalaba a Estados Unidos dos pandas gigantes”, contó Powell.

Los animales, llamados Ping Ping y Feng Shuang, tendrán como destino el zoológico de Atlanta. El gesto recupera una tradición de diplomacia simbólica vinculada históricamente con los pandas chinos.

Trump, por su parte, eligió un símbolo estadounidense para agasajar al mandatario chino. “Trump, por su parte, le obsequió a Xi una gran estatua de un águila calva que es el símbolo de Estados Unidos”, relató Powell.

La disputa con los medios estadounidenses durante la visita

La visita también estuvo atravesada por una disputa con medios estadounidenses. Powell señaló que Trump había criticado a CNN y MS NOW por la ausencia de cámaras en algunos de los principales acontecimientos de la visita. “Las cadenas en solidaridad decidieron no asistir a la fastuosa cena de anoche”, concluyó.