¿Qué hacer con Christa Pike? Recuperó la conciencia, ya puede hablar y la tienen esposada a una cama

La fallida ejecución de Christa Pike conmociona al sistema judicial de los Estados Unidos, a tal punto que el propio presidente Donald Trump debió anunciar esta semana que "ordenaba una ejecución por fusilamiento" en el caso de Nidal Malik Hasan, algo que deberá ser cumplido por las fuerzas armadas y no se realiza en el país del norte desde 1961.

Hasan enloqueció y mató a 13 soldados e hirió a decenas en una base militar de Texas en 2009. Pero volvamos a Pike, que luego de varios días en estado de inconsciencia e intubada por los médicos, "empezó a recuperarse", y sus abogados confirmaron este martes que "ya está consciente y puede hablar, pero por ahora no la devolvieron a una celda, sino que la tienen esposada a una cama".

El tema que debe definir ahora la Justicia de Tennessee es volcánico: la fecha en que la volverán a ejecutar, un suceso que tendrá sobre sí los ojos del todo el mundo, instancia de la que solo podría en estos días salvarla una conmutación de pena del gobernador republicano Bill Lee, que disponga que cumpla perpetua.

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Los abogados de Pike han empezado a tratar de que se contemple el tema que las enmiendas constitucionales de Estados Unidos consideran "pena cumplida o doble castigo", el delito cuya pena se considera "ya cumplida" y que pone al sujeto a salvo de recibir una nueva pena por el delito en que fue condenado.

"Christa Pike puede hablar, ya no está inconsciente...", señaló el abogado Stephen Ferrell, dejando ver de manera implícita que salió del cuadro de coma y "estado crítico" en que había quedado luego de la doble inyección letal. Ferrell lleva en estos días la defensa principal de Pike y se ha convertido en vocero de su estado, porque ni las autoridades judiciales ni los médicos han dado informes oficial sobre su estado.

También juegan un rol importante en el caso los abogados de la familia de la víctima de Pike, su compañera de colegio Colleen Slemmer, a la que asesinó de manera atroz en 1995, que exigen que la ejecución se cumpla "tal como dispuso la Justicia".

Colleen Slemmer, brutalmente torturada y asesinada por Pike en 1995.

Dilatar la causa, estrategia legal

"La recuperación de Pike puede ser larga", sostuvieron los abogados de la condenada, como primera alternativa a demorar que vuelva a ser conducida a la camilla letal a la brevedad.

El caso ha sorprendido incluso a los médicos que más conocen sobre sustancias letales en humanos, y citada por la BBC la doctora Deborah Denno, reconocida criminóloga y académica de la Facultad de Fordham, admitió estar "realmente asombrada" porque luego de esa doble dosis de pentobarbital "Pike no solo esté viva sino que pueda hablar".

Habló un testigo de la ejecución fallida de Christa Pike: "La piedra que le pusieron sobre el pecho me perseguirán para siempre"

Es que los casos de ejecuciones fallidas o demoradas, se debieron en algunas ocasiones a que los médicos no podían ubicar la necesaria vía endovenosa, por brazos deteriorados o circunstancias de ese tipo, pero no hay antecedentes de que, administrada la droga letal, el reo sobreviva. Y en el caso de PIke, encima fueron dos dosis de veneno, no una.

Hubo otros siete casos en los que condenados sobrevivieron a ejecuciones programadas, pero en esos casos los verdugos no lograron inyectar ninguna sustancia en las venas de los reclusos, explicó Denno a la BBC.

"Tortura química"

Los abogados de Pike sostienen que sufrió "tortura química" y que su pena debe ser conmutada a perpetua. Sin embargo, en los hechos, a los efectos legales "su pena de muerte no está cumplida": su condena a la inyección letal no ha expirado.

Pero en esa nueva batalla legal por ver si la volverán a ejecutar o tendrá perpetua, hay un caso de 1947 en el que debió intervenir la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que se resolvió por 5 a 4 devolviendo a la silla eléctrica a ​Willie Francis, que por errores en las conexiones eléctricas sobrevivió al intento de ejecución inicial, y eso también en su momento se consideró "castigo cruel" y desató también la pulseada sobre si, volviendo a pasar por la silla eléctrica, no se caía en "el doble juicio o doble castigo".

Para salir del paso, el gobernador de Tennessee Bill Lee lo primero que decidió es "se suspendan y entre en espera las ejecuciones" en ese estado. Es que ante el escándalo mundial que apunta a su distrito, una nueva falla sería letal no solo para los reos, sino hasta para el servicio de Justicia de ese estado.

El caso Francis en 1947

Willie Francis en mayo de 1946 tenía apenas 16 años cuando lo condenaron a muerte en Loiusville por asesinar al dueño de una farmacia. Las versiones sobre su confesión son diversas, lo cierto es que lo mandaron a la silla eléctrica, pero sobrevivió, en una escena espantosa. Cuentan las crónicas que su cuerpo se hinchó y empezó a gritar de dolor, pedía a gritos que le saquen la capucha, lo cierto es que no murió.

El tema fue a la Corte Suprema y constituye casi 80 años después uno de los fallos más célebres de toda la historia judicial de Estados Unidos.

Los abogados de Francis, como ahora los de Pike, trataron de detener una segunda ejecución, citando la Octava Enmienda, y que volverlo a someter a la pena era "cruel e inhumano". Y además que la Quinta Enmienda sostenía que si lo volvían a conducir a la ejecución eso era "doble enjuiciamiento".

Allí fue donde, finalmente, la Corte falló 5 a 4 que la pena debía repetirse, porque la ejecución fallida "era un accidente imprevisto", no un intento por torturarlo. El juez Frankfurter fue el que inclinó el 5-4 y admitió "sentía repulsión por lo que debía decidir, pero tenía que apegarse a la ley y el reo, condenado a muerte, tenía una sentencia que no había sido cumplida". Francis fue de nuevo a la silla eléctrica y entonces sí murió. Pike, casi 80 años después, está en la misma batalla legal.

HB