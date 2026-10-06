En RDC explicaron por qué las marchas por Ceuta perdieron fuerza frente al reclamo por la vivienda

Las movilizaciones por el acceso a la vivienda continúan concentradas principalmente entre jóvenes en distintas ciudades de España y tuvieron sus episodios de mayor tensión en Barcelona, donde se registraron enfrentamientos, barricadas y detenciones. Mientras tanto, el reclamo comienza a sumar nuevos actores, luego de que los sindicatos se incorporaran al conflicto y avanzaran con la convocatoria de una huelga general.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Marcelo Molina analizó el alcance de las protestas, las diferencias entre ciudades como Barcelona y Madrid y el impacto que el reclamo habitacional puede tener sobre el escenario político español.

Las protestas por la vivienda se concentran entre los jóvenes

Según el periodista, las protestas por la vivienda “están más que nada acotadas a un grupo etario” y tienen como principales protagonistas a jóvenes vinculados con sectores políticos de izquierda. “Son en su mayoría jóvenes, casi todos son militantes del partido de izquierda”, detalló.

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Molina también planteó el interrogante sobre el impacto político de las movilizaciones. “Ahí está el gran debate, ¿a quién beneficia esto?”, señaló, y explicó que los manifestantes “son más cercanos a Sumar o a Podemos que al Partido Socialista”. Por ahora, agregó, el fenómeno “está acotado a ese sector y no está extendiéndose a otros lados”.

Barcelona, el epicentro de los incidentes

La situación presenta diferencias importantes entre las ciudades españolas. Barcelona concentró los episodios de mayor violencia durante las últimas jornadas. “Sí es verdad que son más violentas en Barcelona”, sostuvo Molina.

El corresponsal detalló que durante una de las manifestaciones “hubo 30 policías heridos, 13 detenidos, 20 o 30 barricadas prendidas fuego”. La marcha, según describió, “había sido una marcha muy masiva, muy pacífica, pero terminó mal”.

En Madrid, en cambio, el escenario fue diferente. “Hasta ahora en Madrid, por ejemplo, es muy pacífica”, explicó Molina, al tiempo que señaló que en otras ciudades también hubo intentos de desalojo que no prosperaron.

Los sindicatos se suman al conflicto

El futuro de las movilizaciones permanece abierto y podría incorporar nuevos actores. “Por ahora está acotado eso, sí es verdad que nadie sabe dónde va a terminar esto”, afirmó Molina.

En ese contexto, los sindicatos comenzaron a involucrarse directamente en el conflicto y avanzaron con una medida de mayor alcance. “Ahora los sindicatos se han sumado queriendo hacer una huelga general”, explicó el periodista.

La huelga ya fue decretada, aunque todavía resta definir la fecha. Al mismo tiempo, Molina señaló que habrá que observar qué impacto puede tener el caso de Puigdemont sobre el escenario político y si contribuye a ampliar la tensión social.