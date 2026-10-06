Claudio Montiel en RDEco: “Las pymes están pasando por un problema bastante grave”

La actividad de las pymes atraviesa un escenario de fuerte deterioro, marcado por la caída del consumo, el endeudamiento y los problemas de liquidez. “Las pymes están pasando por un problema bastante grave”, señaló Claudio Montiel, quien destacó que “la morosidad de las pymes entre enero y agosto se sextuplicó, pasó de 0,6 a 3,7”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Montiel analizó las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, con especial foco en la caída de las ventas, la cadena de pagos, el costo del financiamiento y los problemas de liquidez.

Caída del consumo y aumento de la morosidad en las pymes

El impacto, según el analista, es particularmente visible en el interior del país, donde las empresas enfrentan dificultades para sostener sus ventas. “Las pymes sobre todo en el interior están con graves problemas para poder vender”, afirmó. Y explicó que el menor consumo genera un círculo negativo: “No hay consumo, ese consumo hace que muchas empresas restrinjan su actividad y eso a su vez hace caer aún más el consumo, el desempleo y demás”.

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Montiel también remarcó que el nivel actual de morosidad se encuentra en máximos históricos. “La serie histórica de morosidad, tanto de las familias como de las empresas, estamos en los picos históricos. Nunca estuvimos en tanto nivel”, sostuvo.

Otro indicador que, según explicó, refleja las dificultades financieras es la cantidad de cheques rechazados. “Pasamos de tener un promedio de 30 a 35 mil cheques rechazados por mes, a 115 mil en el último mes”, detalló. Para Montiel, aunque un rechazo no necesariamente implica morosidad, “sí te indica que hay un problema de liquidez”.

Financiamiento caro y crisis de la cadena de pagos

El problema central de las pequeñas empresas, de acuerdo con el diagnóstico de Montiel, está en la cadena de pagos. “El principal problema de las pymes es el problema de la cadena de pagos”, afirmó, y vinculó esa situación con las dificultades que atraviesan las economías regionales.

Como ejemplo, mencionó el caso de Mendoza y la falta de recursos para afrontar nuevas temporadas: “La mayoría te dicen: no tengo plata para volver a la temporada, no tengo financiamiento”.

El costo del crédito aparece como otro de los principales obstáculos. “El financiamiento para las pymes está muy, muy caro”, advirtió Montiel. Según explicó, “hoy una pyme está pidiendo un préstamo al 35, al 40 TNA, que cuando hacés costos financieros se va al 60, al 70”. Por eso, concluyó: “Una pyme no puede financiarse a ese monto, no hay tasas preferenciales”.

Para el especialista, las dificultades no se limitan al consumidor: también afectan a las empresas que sostienen el empleo. “Lo que está pasando a la empresa, que es la que le da trabajo a esa familia, también está en problemas”, señaló.