Crisis habitacional en España: en RDC se explicaron los nuevos decretos de vivienda de Pedro Sánchez

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, analizó que el gobierno de Pedro Sánchez volvió a impulsar medidas sobre vivienda después del rechazo parlamentario de los decretos que habían generado una fuerte crisis política en España.

Molina explicó que el gobierno español presentó nuevamente los decretos, aunque con modificaciones: “Lo que hicieron fue llevar esos mismos, no esos mismos, unos decretos tuneados cambiándole algunas palabras porque no se pueden llevar los mismos al seno del pleno del gabinete”.

La clave está en la Diputación Permanente, el organismo que funciona durante la disolución del Parlamento. “Queda una Diputación Permanente que es un grupo mucho más reducido de parlamentarios pero básicamente como dice la ley para casos de extrema necesidad y urgencia”, señaló.

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Según Molina, el gobierno español encontró allí una mayoría que no tenía en el Parlamento: “Ahí el gobierno sí tiene mayoría que no tenía en el parlamento entonces aprovechando esa mayoría va a aprobar estos decretos que en realidad fueron rechazados por el parlamento el viernes pasado”.

La disputa legal por los decretos

El periodista aclaró que el nuevo Parlamento podría eventualmente derogar las medidas, pero que el conflicto podría llegar antes a la Justicia. “Pero claro esto se va a judicializar, esto va a ir a la justicia, porque ahora el Tribunal Supremo lo que va a tener que validar es si este realmente era un caso de extrema necesidad y urgencia como para que esto este sea válido”, explicó en +Perfil.

Uno de los principales interrogantes, según Molina, está relacionado con la antigüedad del problema habitacional: “Lo que ahora hay que ver y debatir es si era de necesidad y urgencia un decreto de vivienda cuando por ejemplo desde que está Sánchez los últimos ocho años hubo 280 mil desahucios”.

Sánchez busca recuperar iniciativa con la vivienda

Molina describió además el nuevo anuncio de Sánchez como un acto con características electorales: “Hoy Sánchez en gobierno hizo un acto que parecía un acto de campaña porque fue una especie de plan platita también”.