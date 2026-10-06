Jamal Khashoggi: en RDI se recordó el asesinato del periodista saudí y la nueva investigación en París

A ocho años del asesinato de Jamal Khashoggi, la periodista, Paula Bistagnino, durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, repasó el caso del periodista saudí que ingresó al consulado de Arabia Saudita en Estambul y nunca volvió a salir.

“Un hecho que ocurrió hace exactamente 8 años, un poco el aniversario, fue el otro día, el 2 de octubre, que fue el ingreso de un periodista en la embajada de Arabia Saudita en la ciudad de Estambul, capital de Turquía, un periodista, Jamal Khamashi, que entra y no sale de la embajada de su país en Estambul”, explicó Bistagnino.

La periodista recordó que Khashoggi había abandonado Arabia Saudita y trabajaba como columnista de The Washington Post. Según relató, sus artículos cuestionaban la situación política de su país y particularmente al príncipe heredero. “Durante algún tiempo, bueno, un mes en realidad, lograron sostener que sí había salido pero que las cámaras no lo habrían tomado, lo tomaban ingresando”, señaló.

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Las grabaciones del asesinato de Khashoggi

Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las escuchas registradas dentro del consulado saudí. Bistagnino destacó la existencia de audios que permitieron reconstruir lo ocurrido dentro del edificio: “Hay audios que los publicó la BBC que cuentan en árabe, son los audios que escuchas que relatan o registraron todo el momento, hasta la súplica de él de que no lo mataran, más todos los movimientos de los árabes que lo mataron”.

Según la periodista, esas grabaciones permitieron establecer que Khashoggi fue torturado, asesinado y posteriormente desmembrado. Su cuerpo nunca fue encontrado. “Entonces se pudo saber y se pudo juzgar, sin que apareciera nunca jamás el cuerpo de Jamal, se pudo juzgar que fue torturado, asesinado y desmembrado para ser luego desaparecido”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Una nueva investigación en París

Bistagnino explicó que, ocho años después del crimen, organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa impulsaron una nueva investigación en Francia: “Las organizaciones de prensa internacionales lo que están diciendo es que todavía falta una investigación seria para, otra vez, un periodista que entra a un consulado, que queda grabado, que entra al consulado y que nunca más sale”.

“Hubo un juicio en 2019, se condenó a 8 personas a cadena perpetua por este asesinato, cuál es el problema, quedó ahí, quedó en esas 8 personas que se sabe que fueron las que actuaron una vez que estaba adentro de la embajada”, afirmó.